Calciomercato Lazio, la telenovela è finita: firma fino al 2027

Da diversi giorni la chiusura era nell’aria. Adesso la Lazio è riuscita a strappare l’ufficialità per la gioia del tecnico Sarri.

Continua l’opera di rinnovamento della Lazio. Dopo la buona prima annata, conclusa con la qualificazione in Europa League, il presidente Claudio Lotito è intenzionato a dare al tecnico Maurizio Sarri una rosa più funzionale alla sua idea di calcio.

Nei giorni scorsi è stato portato a termine il trasferimento dal Real Madrid del giovane difensore spagnolo Mario Gila. In arrivo direttamente dal Castilla, la squadra B delle Merengues, Gila andrà a rinforzare un reparto difensivo che sta vivendo una vera e propria rivoluzione.

Infatti dopo i saluti di Luiz Felipe e quelli probabili di Francesco Acerbi, la dirigenza biancoceleste si è molto concentrata sulla retroguardia. Oltre Gila, alla Lazio piace molto Romagnoli. L’ex Milan potrebbe infatti formare una reparto di difesa di ottimo livello con il giovane spagnolo e con Nicolò Casale per il quale è stato appena raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona.

Lazio, accordo con il Verona per Casale: contratto fino al 2027

Ci sono voluto 10 milioni di euro (bonus inclusi), stando a quanto riporta il collega Nicolò Schira, per convincere l’Hellas Verona a cedere al corteggiamento della Lazio per Casale. Il difensore 24enne l’anno prossimo vestirà la maglia biancoceleste.

Casale la scorsa stagione è stato una delle note liete del campionato degli scaligeri. Ben 36 presenze in quello che era a tutti gli effetti il suo primo anno in massima serie. Prestazioni di buonissimo livello che hanno attirato su di lui l’interesse di diverse big, tra cui appunto la Lazio. Lotito è stato lesto a trattare fin da subito il calciatore e a concludere l’operazione già nei primissimi giorni di luglio, in modo da dare a Sarri la possibilità di effettuare le preparazione con il difensore tra i ranghi.