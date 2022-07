“Accordo trovato”: la Lazio si muove, pronto un nuovo rinforzo per Sarri

Dopo un inizio a rilento la Lazio di Claudio Lotito e Maurizio Sarri è sempre più attiva in questa sessione di calciomercato in entrata.

Maurizio Sarri è pronto a ripartire per la sua seconda stagione sulla panchina della Lazio. La prima annata ha portato diverse soddisfazioni ed un ottimo quinto posto al club capitolino che ha raggiunto con facilità la qualificazione europea. Il club biancoceleste è pronto ad intervenire sul mercato per accontentare le richieste del tecnico.

Come più volte dichiarato nelle ultime settimane le priorità in casa Lazio riguardavano il reparto difensivo, in particolare il ruolo di portiere. I due portieri della scorsa stagione, Pepe Reina e Strakosha, hanno detto addio e Sarri aveva immediato bisogno di un calciatore in questo ruolo.

Dopo diverse settimane a trattare portieri come Carnesecchi e Vicario la Lazio ha finalmente trovato il suo portiere. Secondo quanto riporta Sky Sport il club biancoceleste ha raggiunto l’accordo con il Granada per il portiere portoghese Luis Maximiliano. Dopo Casale e aver definito l’operazione Romagnoli, arriva anche il portiere per il tecnico biancoceleste.

Lazio, le cifre dell’operazione Luis Maximiliano

Nonostante la retrocessione in Segunda Division, Maximiliano è stata una delle poche note liete per il Granada e ripartirà adesso dalla Serie A. Il club biancoceleste ha trovato l’accordo con il Granada per circa 10 milioni di euro più bonus.

Sarri ha quindi il primo portiere a disposizione, il club capitolino ha bisogno di chiudere presto anche per un secondo estremo difensore. Da sempre il tecnico di Figline preferisce avere tutta la rosa presto a disposizione e la società sta lavorando per accontentare tutte le richieste del tecnico.