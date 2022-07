“Pronti 50 milioni”: Juve, l’assalto definitivo fa sognare i tifosi

Non si ferma il mercato della Juve. Dopo Di Maria e Pogba, pronta l’offerta per portare ad Allegri un altro super colpo.

La Juve non ha alcuna intenzione di giocare un’altra stagione con tutte le difficoltà avute nella scorsa. Insomma, il piazzamento Champions non basta più. Ecco perchè si sta lavorando tantissimo sul mercato, proprio per dare ai tifosi la soddisfazione di giocarsi il posto con il Milan detentore dello Scudetto, l’Inter e magari anche il Napoli. Serve uno sforzo, e questo Andrea Agnelli l’ha capito.

Ecco perchè dopo l’arrivo di Vlahovic nella scorsa sessione invernale di calciomercato, la dirigenza bianconera sta tenendo il passo, provando a dare una scossa definitiva. E’ tutto l’ambiente che deve ritrovare fiducia in questa squadra e nel suo allenatore Massimiliano Allegri.

Juve, assalto e 50 milioni sul piatto: cosi arriva Zaniolo

Angel Di Maria e Paul Pogba sono due colpi importanti, che attestano proprio quella forza della Juve in sede di calciomercato. Ci si fermerà qui? A quanto pare no, visto che la Vecchia Signora ha messo in lista anche altri nomi che possano alimentare l’entusiasmo in quel di Torino, ovviamente sponda bianconera.

Un altro nome finito in lista è quello di Niccolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juve sarebbe pronta ad un affondo importante per il giocatore della Roma. Sarebbero pronti – si legge – ben 50 milioni per far vacillare la dirigenza giallorossa. Si vorrebbe portarlo a Torino in prestito con obbligo, ed intanto Mourinho lo tiene fuori in amichevole.