“Domani le visite mediche”: Lazio, si chiude un altro colpo

Per il colpo da chiudere in ottica calciomercato adesso è tutto pronto: il giocatore svolgerà nella giornata di domani le visite mediche con la Lazio.

La Lazio si prepara ad accogliere il giocatore che è stato atteso per diversi giorni. Ora l’operazione può finalmente sbloccarsi. Per lo spagnolo, infatti, sono previste nella giornata di domani le visite mediche con il club biancoceleste. Poi raggiungerà i suoi nuovi compagni ad Auronzo di Cadore.

La Lazio si sta preparando ad accogliere Mario Gila. Il difensore spagnolo, nato a Barcellona, ora potrà finalmente svolgere le visite mediche che erano state previste in realtà già qualche giorno fa con il club di Lotito.

Secondo quanto riferito da ‘TMW’, nella giornata di domani Gila sarà in Paideia per sottoporsi a tutti i test medici previsti per effettuare ufficialmente il suo passaggio nella squadra di Maurizio Sarri. Risultato negativo al Covid-19, per lui è terminato anche il periodo di isolamento.

Calciomercato Lazio, Gila negativo al Covid-19: previste nella giornata di domani le visite mediche

Mario Gila, difensore di proprietà del Real Madrid, arriva alla Lazio tramite un prestito con diritto di riscatto. Il classe 2000 sarà presto a disposizione di Maurizio Sarri e potrà raggiungere i suoi nuovi compagni ad Auronzo di Cadore. Come si legge su ‘TMW’, infatti: “Domani svolgerà le visite mediche“.

Guarito e diventato negativo al Covid-19, quindi, il nuovo innesto sarà presto in Paideia per svolgere le visite mediche di rito. Poi servirà la firma sul contratto per rendere ufficiale e certa l’operazione posticipata di qualche giorno, a causa dell’isolamento a cui il giocatore si è dovuto sottoporre. L’affare è scalato di una settimana, ma non è mai saltato. E adesso è davvero solamente questione di poche ore.