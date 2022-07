Juventus, affare a peso d’oro: “Vogliono chiudere l’operazione”

La Juventus vuole chiudere l’affare, specialmente perché il giocatore non è intenzionato a rinnovare: ecco le ultime su quanto sta accadendo.

La Juventus, oltre alle operazioni in entrata, pensa anche alle eventuali cessioni. Il nome del difensore appare, ora come ora, quello più papabile per dire addio e per far incassare alla società una somma importante. Ecco quindi le ultime.

La Juventus e il direttore sportivo del Bayern Monaco hanno poco fa concluso l’incontro incentrato sul futuro di De Ligt. I rappresentanti di tutti i coinvolti hanno parlato ma nulla è stato per ora rivelato dalle parti in causa. L’unica cosa che sembra restare certa è l’ottimismo di fondo.

In realtà, tra il giocatore e il club di Bundesliga l’accordo sarebbe già stato stipulato. A mancare, quindi, sarebbe l’intesa proprio tra i due club. Il motivo? La distanza tra la domanda e l’offerta. Il Bayern Monaco offre 70 milioni, mentre la Juventus ne chiede 90. Le ultime novità sono arrivate dal profilo ‘Twitter’ di Nicolò Schira.

Juventus, distanza tra domanda e offerta con il Bayern per De Ligt. L’intenzione, però, è quella di chiudere l’operazione

Quello che la Juventus vorrebbe chiudere con il Bayern Monaco è un affare a peso d’oro. Il difensore è attualmente il profilo dei bianconeri che più di altri permetterebbe alla società di incassare una cifra molto elevata. Nel corso di questo pomeriggio, quindi, il ds del club tedesco e la Juve si sono incontrati. Le ultime novità, in merito all’andamento dei discorsi effettuati, le ha riferite Nicolò Schira.

Il giornalista, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, ha affermato: “Certo, i bianconeri vogliono chiudere l’operazione. Ma il Bayern Monaco deve alzare l’offerta. Non bastano 70 milioni di euro. La Juventus ne chiede 90. A metà strada con i bonus ci può essere soluzione, visto che giocatore non rinnova e ha già intesa col Bayern. Non a caso al summit è presente la Pimenta in rappresentanza di De Ligt”.