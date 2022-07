Napoli, De Laurentiis spiazzato: pioggia di milioni, c’è l’annuncio

Calciomercato Napoli, si accendono sirene inglese per il giocatore: le cifre spiazzano De Laurentiis, c’è l’annuncio dal Regno Unito.

Il Napoli guarda fiducioso alla nuova stagione targata 2022/2023. Gli impegni da affrontare si avvicinano velocemente, ma Luciano Spalletti non vuole far trovare la sua squadra impreparata. Mentre continua la preparazione atletica a Dimaro, è però arrivata una notizia che spiazza il contesto partenopeo.

Il Napoli segue il programma stilato per il ritiro a Dimaro con Luciano Spalletti. Pian piano stanno arrivando tutti i giocatori attesi, tra cui anche i nuovi acquisti realizzati dalla società. Nel frattempo, tuttavia, è arrivata anche una notizia importante questa volta dall’Inghilterra.

Alla ‘BBC’, infatti, non hanno dubbi: il Chelsea farebbe sul serio per Kalidou Koulibaly. E avrebbe perciò ora intenzione di presentare un’offerta importante al club azzurro. Proprio nel momento in cui Aurelio De Laurentiis, insieme alla società tutta, si è mostrato intenzionato ad intraprendere i dialoghi per un eventuale rinnovo. Le ultime.

Calciomercato Napoli, dall’Inghilterra non hanno dubbi: il Chelsea prepara un’offerta da 40 milioni per Koulibaly

Secondo quanto riferito quest’oggi dalla ‘BBC’, quindi, il Chelsea ora farebbe sul serio per Kalidou Koulibaly. L’intenzione è quella di portare il senegalese in Premier League, per questo motivo i Blues adesso starebbero preparando un’offerta molto allettante da presentare ad Aurelio De Laurentiis.

Sul tavolo delle trattative, infatti, il club inglese sarebbe disposto infatti a porre 40 milioni di euro. Una cifra che farebbe tentennare chiunque e che farebbe comodo a qualsiasi club. Specialmente al Napoli che, se non dovesse raggiungere con Koulibaly un accordo per il rinnovo, lo perderebbe poi a parametro zero il prossimo anno (il contratto attuale scadrà nel 2023).

In settimana, in ogni caso, il presidente e il difensore si incontreranno a Dimaro per discutere del futuro. Dalla Premier fanno sul serio, ma ancora nulla è stato al momento deciso in casa Napoli.