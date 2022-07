Calciomercato Fiorentina, annuncio da sogno: altro super colpo in vista?

La Fiorentina studia un colpo di calciomercato che potrebbe cambiare il volto della squadra a disposizione di mister Vincenzo Italiano.

Fino a questo momento il mercato della Fiorentina ha registrato alcuni alti molto interessanti ma anche diversi bassi. Sono arrivati alla corte di Vincenzo Italiano il portiere Gollini, il regista Mandragora e il centravanti Jovic, esaltato dal tecnico dopo il poker al Real Vicenza. Ma sono anche partiti numerosi giocatori importanti.

Gli addii di Odriozola e Torreira, più quello probabile di Milenkovic – che piace al Napoli – saranno difficili da assorbire. E stando così le cose è tutt’altro che scontato che la Viola possa ripetersi come “underdog” in grado di impensierire le big e divertire i tifosi. Certo è però che il calciomercato è appena cominciato, e i grandi colpi possono sempre arrivare.

Uno di questi potrebbe essere rappresentato da un giocatore che certo alzerebbe di molto lo spessore tecnico della squadra. Un acquisto “da sogno”, che rinnoverebbe le ambizioni del club di Rocco Commisso. Parliamo di Luis Alberto, stella della Lazio. Un’operazione che per alcuni addetti ai lavori è in pieno svolgimento.

Fiorentina, sogno Luis Alberto: “Gli intermediari sono al lavoro”

Tra chi parla dell’affare come possibile c’è Enzo Bucchioni, grande firma nell’ambiente, che intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha fatto il punto della situazione: “Luis Alberto vuole lasciare la Lazio, non si è trovato bene negli schemi di Maurizio Sarri e nonostante la Fiorentina non voglia sbilanciarsi gli intermediari sono al lavoro”.

Secondo Bucchioni lo spagnolo “andrebbe ad occupare la posizione in campo di mezzala creativa che al momento è ricoperta da Castrovilli. Hanno caratteristiche simili ma differenti, quello che vuole Italiano per costruire una rosa ricca di alternative che possa cambiare il volto della squadra anche a gara in corsa”.

Luis Alberto alla Fiorentina, insomma, è più di una possibilità. Vedremo nei prossimi giorni se i due club, che secondo Bucchioni “vanno molto d’accordo avendo eletto il presidente della Lega insieme”, riusciranno a trovare un accordo. Firenze per il momento sogna, e ne ha ben donde.