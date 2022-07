Calciomercato Fiorentina, estasi per il bomber: “Altissimo livello”

Il calciomercato della Fiorentina procede spedito e viene celebrato un nuovo arrivo che promette di aumentare il livello della squadra.

Chiusa la Serie A 2021/2022 con un inatteso 8° posto, che l’ha piazzata subito alle spalle delle big ed è valso il ritorno in Europa, la Fiorentina guarda al futuro con ottimismo. Nonostante un calciomercato contraddistinto per adesso da alti e bassi – il mancato riscatto di Torreira, che potrebbe finire alla Juventus, brucia ancora – la Viola promette di divertire ancora i propri tifosi.

Questo almeno è quanto si è visto alla prima uscita stagionale. La squadra guidata da Vincenzo Italiano, pur contro un avversario non irresistibile come il Real Vicenza, ha dato spettacolo e chiuso la questione con un buon 7-0. In campo dall’inizio Rolando Mandragora, nella ripresa gli altri due nuovi acquisti: il portiere Pierluigi Gollini, destinato a sostituire Bartolomej Dragowski ormai in uscita verso l’Espanyol, e il centravanti ex Real Madrid Luka Jovic.

Proprio il serbo ha dato spettacolo per i suoi nuovi tifosi realizzando un poker. Prima si è guadagnato e ha trasformato un rigore, poi è andato a segno su assist di Ikoné, quindi ha colpito su due cross prima di Terzic e poi di Venuti. Quattro squilli che per molti sono solo l’inizio di un percorso che dovrebbe portarlo a sostituire Vlahovic nel cuore dei tifosi e negli schemi di Italiano. Che a fine gara ha avuto parole al miele per il suo nuovo bomber.

Fiorentina, Italiano esalta Jovic: “Ha il fuoco dentro”

Il tecnico viola si è espresso così sull’attaccante serbo: “Jovic da tanto non è al centro di un progetto, ha un fuoco dentro che deve essere riattivato. Parliamo di un giocatore di altissimo livello che ci darà molto appena si sarà completamente ripreso fisicamente”.

La Fiorentina però non dovrà dipendere solo ed esclusivamente dai suoi gol: “Il nostro obiettivo è di aumentare la produzione, dobbiamo essere più bravi a finalizzare. E le reti devono essere segnate da tutti”. Cabral e Jovic hanno caratteristiche diverse “ma quello che chiedo è lo stesso, giocherà chi starà meglio”.

Interessante anche il passaggio del tecnico sul mercato e sulle ambizioni della squadra: “Servono giocatori di qualità in ogni reparto, ne abbiamo aggiunti tre di livello forti anche dal punto di vista caratteriale. L’obiettivo è fare meglio della scorsa stagione”.