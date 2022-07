“Serve davvero?”, l’ex Juve boccia a sorpresa l’obiettivo bianconero

La Juve resta attiva sul mercato e a breve piazzerà l’affondo decisivo per un obiettivo: il colpo, però, non piace ad un ex bianconero.

​​Sono giorni frenetici in casa Juventus. Dopo aver ufficializzato gli ingaggi di Angel Di Maria e Paul Pogba, il club ora risulta impegnato su diverse altre trattative. Matthijs De Ligt, ad esempio, resta un obiettivo concreto del Bayern Monaco tuttavia il recente incontro andato in scena tra le parti ha confermato l’ampia distanza esistente tra richiesta ed offerta.

Il direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic, sbarcato ieri a Torino, ha messo sul piatto 60 milioni cash più 10 di bonus. Troppo poco per i bianconeri, che continuano a chiederne almeno 80 per lasciar partire l’ex capitano dell’Ajax. I contatti sono destinati a proseguire nei prossimi giorni con i tedeschi che, nel frattempo, hanno proposto al difensore un contratto fino al 2027 a 18 milioni lordi l’anno.

La Vecchia Signora, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo ma da ormai qualche giorno ha iniziato a prendere in considerazione l’idea di cederlo così da incamerare risorse fresche da destinare alle prossime operazioni in entrata. In difesa, ad esempio, continuano a piacere molto Kalidou Koulibaly legato al Napoli fino al 2023 e Presnel Kimpembe il cui futuro al PSG (molto vicino a Milan Skriniar) resta tutto da scrivere. In attacco, invece, i riflettori sono puntati sempre su Nicolò Zaniolo. Un colpo, quest’ultimo, rispetto al quale Fabio Capello si è mostrato piuttosto dubbioso.

Juve, Zaniolo non convince Capello: le parole dell’ex tecnico

L’ex tecnico, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, si è espresso così sull’argomento. “Ha un grande talento che rischia di disperdere. Deve stare attento a chi gli sta attorno e deve ‘curarsi’ con attenzione tutto l’anno. Sempre. Ripenso a Baggio, che ha avuto infortuni gravissimi al ginocchio, ma era ancora Baggio dopo i 30 anni. Attenzione al peso, lavoro specifico, era attentissimo”.

Secondo Capello, quindi, il club dovrebbe ricercare altri profili. “A volte mi chiedo se davvero sarebbe utile alla Juventus. In fondo hanno preso Di Maria, hanno già Cuadrado… Non riesco a capire”. Parole che, salvo sorprese, non dovrebbero cambiare i piani di mercato dei bianconeri. Il pressing nei confronti dell’esterno, infatti, prosegue tuttavia l’accordo con la Roma (che lo valuta 60 milioni) rimane ancora lontano.