Calciomercato Inter, il top è ai saluti: “Si chiude entro domani”

Dopo il grande e atteso ritorno di Romelu Lukaku, l’Inter cede uno dei suoi top player: il giorno dei saluti è sempre più vicino.

Oggi o al più tardi domani è atteso l’ultimo e definitivo rilancio del PSG per chiudere la trattativa per la cessione ai parigini di Milan Skriniar. L’affare è conveniente per tutte le parti in gioco, ragion per cui sia il giocatore che l’Inter sanno che la clessidra è all’ultimo giro di sabbia. Il legame tra lo slovacco e i nerazzurri non è in discussione, ma questa è la legge del calciomercato.

Per l’Inter il ricavo economico può essere davvero importante, per cui non ha opposto resistenza al corteggiamento dei francesi. Skriniar è rientrato a Milano sabato sera e, dopo aver dormito ad Appiano, si è aggiunto al gruppo dei compagni di squadra, in attesa di capire quando dovrà traslocare.

Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, economicamente le parti si stanno avvicinando. L’affare potrebbe chiudersi intorno ai 65 milioni di euro per l’intero cartellino del giocatore. Al momento il PSG è arrivato a quota 60 milioni di euro in totale, ma potrebbe aggiungere i bonus necessari per accontentare le richieste nerazzurre.

Inter, Skriniar vicino al PSG: affare ai dettagli economici

Ulteriori sconti è difficile che l’Inter li faccia, per cui c’è bisogno di un passo di ambo le parti. D’altronde, i nerazzurri non hanno molto tempo da perdere. Devono capitalizzare dalla cessione di Skriniar per potersi gettare a capofitto sull’affare col Torino per il brasiliano Bremer.

Non dovrebbero esserci sorprese per il difensore granata, poiché l’accordo è stato trovato mesi fa: un contratto di cinque anni a 3 milioni di euro d’ingaggio a stagione. Tuttavia, questa lentezza nel chiudere il trasferimento, potrebbe risvegliare l’interesse di altri club. L’Inter ha fretta e questa sensazione può favorire il PSG per la buona riuscita dell’affare Skriniar.