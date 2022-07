Napoli, accordo raggiunto: salti di gioia per Spalletti, affare chiuso

Dopo la cessione di Sebastiano Luperto all’Empoli, il Napoli ha raggiunto l’accordo per l’acquisto di un calciatore.

Dopo essere tornato in Champions League, il Napoli sta preparando la nuova stagione a Dimaro. Ci sono solo due volti nuovi in Trentino, ovvero quelli di Mathias Olivera, preso dal Getafe per 12 milioni di euro più 2 di bonus, e di Khvicha Kvaratskhelia, ingaggiato dalla Dinamo Batumi per 10 milioni di euro.

La strategia partenopea è ben chiara: per ogni uscita c’è un colpo in entrata. Kvaratskhelia ed Olivera, infatti, sono arrivati al posto di Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam, i quali si sono svincolati dal club partenopeo. In casa partenopea nelle ultime ore c’è stata anche la cessione di Sebastiano Luperto.

Il difensore centrale, infatti, è stato riscattato dall’Empoli per circa 2,5 milioni di euro. I toscani, almeno inizialmente, sembravano non interessati ad esercitare l’opzione a suo favore, ma poi hanno fatto il passo decisivo per ingaggiare Luperto e proprio questa cessione ha spalancato le porte per il nuovo acquisto del Napoli.

Napoli, accordo raggiunto per Ostigard: le cifre

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno chiuso con il Brighton per il norvegese Leo Skiri Ostigard. Il norvegese è stato preso dal Napoli per 5 milioni di euro più una somma tra i 3 ed i 4 di bonus. Nella giornata di domani ci sarà il classico scambio di documenti tra le parti e poi saranno fissate le visite mediche di rito.

Ostigard era di proprietà del Brighton, ma negli ultimi sei mesi ha giocato in prestito nel Genoa. Il difensore è stato uno dei più positivi della squadra guidata da Blessin. Il centrale ricoprirà il ruolo di quarto centrale, considerando il mancato riscatto dal Manchester United di Axel Tuanzebe.