Juve, arriva l’apertura che sblocca l’affare: colpo da 50 milioni

La Juve, con De Ligt ormai sempre più vicino all’addio, pensa al futuro: un nome è finito nel mirino, c’è l’apertura per il trasferimento.

La Juventus cerca il profilo migliore per poter rinforzare il proprio reparto difensivo. Lo spagnolo è visto in questo senso come il giocatore giusto. A rendere complicato l’affare sono le cifre elevate richieste dal suo club di appartenenza per l’eventuale trasferimento. Nonostante tutto, però, le trattative sarebbero ora pronte a partire.

Pau Torres e la Juventus potrebbero incontrarsi di nuovo. Il difensore di proprietà del Villarreal ha segnato un gol pesantissimo nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, proprio contro i bianconeri. Gol che ha poi di fatto contribuito alla loro esclusione dalla competizione.

Prima da avversario, ora da possibile nuovo innesto della difesa bianconera. La Juventus, infatti, starebbe pensando proprio a lui per il futuro. Specialmente con l’addio di De Ligt che ora sembrerebbe essere più vicino che mai. Il Bayern Monaco, più di tutti, spinge per avere il difensore olandese, che lascerebbe nella squadra di Allegri un posto da titolare scoperto.

Calciomercato Juve, Pau Torres apre al trasferimento in bianconero: possono partire le trattative con il Villarreal

Il contratto di Pau Torres con il Villarreal scadrà ufficialmente il 30 giugno del 2024. La Juventus, tuttavia, avrebbe messo proprio il suo profilo nel mirino del suo calciomercato. A maggior ragione se De Ligt dovesse effettivamente dire addio nel corso di quest’estate. Secondo quanto riferito da ‘Gazzetta.it’, l’entourage del difensore avrebbe recepito l’interesse della Juve e avrebbe aperto al trasferimento.

Novità importanti sembrerebbero perciò essere in vista. Lo scoglio per la trattativa resta in ogni caso la cifra richiesta dal Villarreal. Il club spagnolo, infatti, vuole per lui 50 milioni di euro. Una cifra troppo elevata secondo i bianconeri che ora, però, appaiono comunque più fiduciosi. Dopo il sì arrivato da parte del giocatore c’è infatti la volontà di avviare concretamente i colloqui.