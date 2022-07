Milan, affare a sorpresa: accordo col bomber, esulta Pioli

Clamorosa notizia che riguarda il mercato del Milan. I rossoneri avrebbero trovato l’accordo con il calciatore: ecco le cifre.

Il Milan in questi giorni si è concentrato maggiormente sul mercato in uscita. Maldini ha chiuso diverse cessione, tra cui quella di Samu Castillejo al Valencia dell’ex Gattuso e del figlio Daniel in prestito all’Hellas Verona.

Naturalmente i dirigenti rossoneri sono sempre impegnati sul mercato in entrata, al fine di regalare a Stefano Pioli una rosa competitiva che possa, da un lato, difendere il titolo di campione d’Italia conquistato lo scorso maggio e dall’altro ben figurare in Europa.

In tal senso si legge la notizia, una vera e propria bomba a ciel sereno, di un presunto accordo con Luis Suarez. Stando quanto riportano i colleghi spagnoli di AS, il Milan avrebbe addirittura già trovato l’accoro con il calciatore sulla base di un ingaggio annuo di 4 milioni di euro anni ai quali andrebbero aggiunti i proventi dei diritti di immagine.

Milan, prende quota la pista Suarez: colpo a parametro zero

Nonostante sul giocatore si sia registrato anche un interessamento velleitario da parte del Monza, la pista Milan al momento sembra essere quella che sta prendendo maggiormente quota. Per Pioli si tratterebbe di un innesto di qualità, ma che comunque continuerebbe nella linea ‘esperta’ che già contraddistingue il mercato del Milan.

Suarez, che al momento è svincolato, ha giocato l’ultimo anno nell’Atletico Madrid. Con i colchoneros ha disputato 45 partite tra tutte le competizioni, mettendo a segno 13 gol. In caso di accordo con il Milan per Suarez si tratterebbe della prima esperienza nel campionato italiano e, dopo 8 stagioni, di una stagione lontano dalla Liga spagnola.