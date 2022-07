“Visite mediche e firma”: Milan, per Maldini un altro affare chiuso

Non si ferma il mercato del Milan: altra operazione in chiusura, imminenti le visite mediche e la firma sul nuovo contratto.

Il Milan continua a sfoltire la propria rosa al fine di incamerare risorse preziose da destinare ai prossimi colpi in entrata. Nei giorni scorsi il club ha provveduto a definire le cessioni di Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir (2 milioni più il 40% della futura rivendita) e di Mattia Caldara allo Spezia (prestito con diritto riscatto fissato a 3 milioni). E non finisce qua, perché a breve un’altra operazione in uscita verrà ufficializzata.

Si tratta di Samu Castillejo, destinato a trasferirsi in Spagna. L’esterno, nella scorsa stagione, ha recitato la parte della comparsa totalizzando appena 5 presenze in campionato (nessuna in Champions League). L’ultima, in particolare, è datata 19 dicembre: da quel momento in poi è stato costretto a vedere i compagni dalla panchina e dalla tribuna.

Un bottino deludente, che porterà all’inevitabile separazione. Lo spagnolo nella mattinata odierna ha raggiunto l’aeroporto milanese di Linate, da dove partirà alla volta di Valencia. Il club spagnolo, attivatosi nei giorni scorsi su input di Gennaro Gattuso, ha infatti raggiunto l’accordo definitivo con i rossoneri e nelle prossime ore accoglierà il giocatore.

Milan, proseguono le cessioni: via anche Castillejo

Castillejo, dopo le visite mediche di rito, firmerà un contratto triennale ed in seguito si unirà ai suoi nuovi compagni. Le cifre della cessione (a titolo definitivo) non sono ancora state rese note tuttavia il Milan, attraverso l’operazione in questione, risparmierà i 2.7 milioni relativi al suo ingaggio. Una cifra che, come detto, verrà utilizzata da Paolo Maldini e Frederic Massara per potenziare l’organico a disposizione di Stefano Pioli.

Per Charles De Ketelaere, ad esempio, sono stati fatti passi in avanti concreti ed il trequartista ha fatto sapere di volere soltanto il Milan. Il Leeds, quindi, fa molta meno paura rispetto a qualche giorno fa. Capitolo Hakim Ziyech: il Chelsea non ha chiuso all’idea di cederlo ma preferirebbe un addio definitivo mentre i rossoneri si sono fatti avanti proponendo un prestito con obbligo di riscatto. La distanza non è ampia: i margini per trattare ci sono.