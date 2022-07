Calciomercato, tira e molla per Scamacca: l’offerta sta arrivando

Conteso tra più club, l’attaccante italiano, Gianluca Scamacca, potrebbe lasciare la Serie A e finire in Premier League oppure in Ligue 1.

Gianluca Scamacca potrebbe lasciare l’Italia nelle prossime settimane. Il Sassuolo è probabilmente rassegnato a perdere il proprio gioiello, che si è messo in mostra durante tutta la stagione, arrivando anche alla Nazionale con un discreto riscontro.

Sempre più difficile immaginare che un club di Serie A come il Milan o anche l’Inter possano pareggiare le offerte in arrivo. D’altronde il tecnico Inzaghi con il ritorno di Lukaku in rosa ha affermato che non esistono necessità offensiva per l’Inter. Dal canto suo il Milan è impegnato a consolidare la presenza di Leao, corteggiato dalla proposta allettante del Chelsea.

A farsi avanti per Scamacca è stato innanzitutto il PSG. Il Sassuolo ha dettato le sue regole chiare: il giocatore non va via per meno di 50 milioni di euro. Considerati i prezzi del mercato attuale, la cifra risulta comprensibile.

Sassuolo, Scamacca conteso da West Ham e PSG

Secondo le informazioni del giornalista ed esperto di calciomercato di ‘SKY’, Fabrizio Romano, il PSG non è intenzionato ad arrivare a una cifra così elevata, quindi potrebbe chiamarsi fuori dai giorni. Di questa situazione è pronto ad approfittare il West Ham. La società inglese starebbe preparando un’offerta di circa 40 milioni di euro per Scamacca.

L’attaccante italiano è finito in cima alla lista dei desideri accanto ad Armando Broja, che al momento è col Chelsea negli Stati Uniti e conta con un maggior numero di squadre a fare concorrenza al West Ham. Il Sassuolo non ha fretta, considerato anche il vantaggio del contratto in essere con Scamacca fino al 2026. Tuttavia, la società neroverde ha già cominciato a studiare il colpo Pinamonti, che piace molto anche al Monza, qualora andasse via il suo attuale attaccante di punta.