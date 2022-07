Toronto, annuncio improvviso: anche Insigne resta col fiato sospeso

Tutto fatto per il giocatore italiano al Toronto: l’annuncio arriva all’improvviso. Insigne attende il suo compagno di Nazionale.

Il Toronto ora attende l’ulteriore innesto che arriverà dall’Italia e dalla Serie A. Non solo Lorenzo Insigne e Domenico Criscito, dunque, per rafforzare la squadra di MLS. L’annuncio è arrivato all’improvviso. Manca perciò pochissimo all’ufficialità.

Dopo Insigne e Criscito, dunque, al Toronto approderà anche Federico Bernardeschi. Il suo contratto con la Juventus è scaduto ufficialmente il 30 giugno di quest’anno e, non avendo trovato un’intesa per il rinnovo, il giocatore è rimasto svincolato.

Su di lui si è fatto sempre più intenso allora il pressing de Toronto che ora avrebbe raggiunto il proprio obiettivo. Fiato sospeso per l’affare che è in chiusura. Un altro italiano si sta perciò preparando a volare il MLS. Stando alle ultime riferite da Gianluca Di Marzio, infatti, mancherebbe solo la firma.

Il Toronto si prepara ad accogliere un altro giocatore italiano: dopo Insigne e Criscito, è la volta di Bernardeschi

Federico Bernardeschi ha preso la sua decisione e non ha perso tempo per comunicarla al suo entourage. L’ex Fiorentina prima e Juventus dopo, ora si prepara per volare il MLS. Il Toronto FC gli ha fatto la corte per diverse settimane e ha raggiunto l’obiettivo. Manca, infatti, solamente la firma che poi renderà il giocatore a tutti gli effetti un nuovo compagno di Insigne e di Criscito.

Il suo percorso con la Juventus si è concluso lo scorso 30 giugno. Adesso nuovi orizzonti lo attendono. Il suo trasferimento in Canada si concretizzerà a parametro zero. Quattro sono, quindi, in totale gli italiani che sono sbarcati nella competizione oltre oceano, considerando anche il trasferimento da svincolato attuato da Giorgio Chiellini. La loro carriera continua ma lontano dall’Europa.