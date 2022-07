Roma, addio a Veretout: è ad un passo dall’Olympique Marsiglia

La Roma si prepara a salutare anche Jordan Veretout: l’ex Fiorentina è ad un passo dal Marsiglia, come raccolto da SerieANews.com

La Roma continua a lavorare per la prossima stagione, in attesa di ultimare alcuni importanti colpi a centrocampo. Dopo l’arrivo di Matic, i giallorossi non mollano la pista Frattesi, anche se c’è bisogno di piazzare prima qualche calciatore in uscita.

Calciatore in uscita come Jordan Veretout. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, il centrocampista francese risulta ad un passo dall’Olympique Marsiglia.

Decisivo il pressing e l’affondo delle ultime ore da parte dell’OM, al lavoro in questi istanti per limare le ultime cifre e la formula dell’accordo. Formula che dovrebbe corrispondere ad un acquisto a titolo definitivo, con l’ex Fiorentina pronto a ripartire dalla Ligue 1.

Roma, non solo Veretout al Marsiglia: il punto sulle uscite dei giallorossi

In attesa dunque di ulteriori aggiornamenti sul fronte Veretout, la Roma continua a modellare la rosa in vista della prossima stagione. Il francese era ormai scivolato fuori dai piani di José Mourinho ed era stato ulteriormente chiuso dall’arrivo di Matic.

Un destino che toccherà anche a Gonzalo Villar, di rientro dal prestito dell’ultimo campionato e pronto a lasciare nuovamente la Capitale. Stavolta, probabilmente a titolo definitivo. Su di lui c’è il Monza, ma occhio alle sirene spagnole.

Infine, massima attenzione sul futuro di Nicolò Zaniolo: il talento azzurro resta nel mirino della Juventus, anche se manca l’affondo decisivo dei bianconeri. La rete in amichevole contro il Sunderland ha soltanto placato le voci sul suo futuro, ma un’intesa e una permanenza in casa Roma appaiono sempre più in bilico.