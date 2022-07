Dal PSG alla Juventus, ora è possibile: l’indizio sul big allerta Cherubini

La Juventus continua a preparare la prossima stagione, ma occhio all’incastro di mercato. C’è l’indizio che fa scatenare il DS Cherubini.

Gli arrivi di Pogba e Di Maria sono stati segnali importanti, ma la Juventus non ha certo finito qui il proprio mercato. L’idea di Massimiliano Allegri è quella di riportare la Vecchia Signora in cima al campionato. E chissà, anche il più lontano possibile sui palcoscenici europei.

Farlo, però, non sarà semplice. E i soli arrivi di Pogba e Di Maria potrebbero non bastare. Ragion per cui il DS Cherubini resta allerta sul mercato, a caccia delle migliori occasioni da sfruttare in giro tra i vari campionati.

Occasione che potrebbe arrivare dritta da Parigi, dove il PSG del neo-tecnico Galtier ha messo in atto una rivoluzione che sta ponendo alla porta tante vecchie conoscenze del calcio italiano.

Juventus, attenzione alla svendita del PSG: l’indizio sul big può scatenare tutto

Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, la Juventus è pronta ad approfittare dell’effetto domino che sta per scatenarsi tra le fila del Paris Saint-Germain. Stando al quotidiano francese, il club capitolino è pronto a chiudere e a formalizzare l’affare Renato Sanches (per 12 milioni di euro), sbloccando gli addii a centrocampo di Paredes e altri esuberi.

Lo stesso Paredes che, da tempo, è nel mirino della Juventus. L’ex Roma ed Empoli piace molto a Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe come regista del suo nuovo centrocampo. L’argentino è tra gli obiettivi numero uno dell’estate bianconera e l’arrivo di Renato Sanches a Parigi può essere l’indizio (e il segnale) che anche il DS Cherubini attendeva. Liberarlo dal PSG non sarà semplice, ma la Vecchia Signora resta alla finestra e pronta a provarci.