Calciomercato Monza, fissate le visite mediche: Galliani ha deciso

La decisione è stata presa, fissata già la data delle visite mediche. Ormai manca solo l’ufficialità per l’ennesima operazione del Monza.

Senza alcun dubbio il Monza si sta dimostrando una delle squadre più attive sul mercato in questo inizio di sessione. Il club lombardo di proprietà di Berlusconi e il cui mercato è stato affidato al fido Galliani si è reso protagonista di diverse operazioni.

In entrata sono stati messi a segno tra gli altri i colpi Ranocchia, Cragno, Pessina e Sensi. Galliani però non sembra volersi fermare qui, anzi. Addirittura sembrerebbe pronto a sfidare il suo ex club, il Milan, per arrivare alla suggestione Luis Suarez. Insomma, il Monza fa sul davvero sul serio.

La squadra biancorossa, al suo primo anno in massima serie, è fermamente convinta di non voler recitare il ruolo della cenerentola. Ma accanto alle operazioni di mercato in entrata Galliani deve anche fare operazioni in uscita per non rischiare di consegnare al tecnico una rosa sovraffollata e quindi poco funzionale agli obiettivi stagionali. In tal senso è da leggere l’operazione in uscita che riguarda Davide Diaw.

Monza, cessione di Diaw ad un passo: andrà al Modena

Stando a quanto riporta Sky Sport ormai manca davvero solo la firma sul contratto per il trasferimento dell’attaccante al Modena. In queste ore è in corso lo scambio di documenti con Diaw che lunedì sosterrà le visite mediche con i canarini.

Il 30enne attaccante italiano nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Vicenza, collezionando 33 presenze e 7 gol. Una stagione non certo da ricordare, vista anche la retrocessione dei suoi dopo il play-out col Cosenza. Diaw, che difficilmente avrebbe trovato spazio nel Monza, soprattutto adesso con la promozione in massima serie, avrà comunque di nuovo l’opportunità di cimentarsi in Serie B, stavolta con la maglia gialloblù del Modena.