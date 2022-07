Cremonese, l’acuto di Braida sul mercato: sta arrivando

La Cremonese è molto attiva sul mercato e a breve ufficializzerà un altro acquisto: la trattativa è stata chiusa, si attende l’annuncio.

Diversi colpi strategici e tante trattative ancora in essere. Fin qui sono state settimane di mercato intense per la Cremonese, intenzionata ad allestire una rosa competitiva capace di chiudere presto il discorso salvezza. Il primo passo è consistito nel regalare al tecnico Massimiliano Alvini il sostituto del portiere Marco Carnesecchi. La scelta è ricaduta su Ionut Radu alla ricerca di un rilancio dopo la negativa esperienza all’Inter.

In seguito alla corte grigiorossa sono arrivati a titolo definitivo Vlad Chiriches e Leonardo Sernicola, entrambi provenienti dal Sassuolo. Perfezionato pure il ritorno di Luca Zanimacchia, tra i principali protagonisti della cavalcata conclusa con la promozione in Serie A. Per lui, in totale, 8 gol e 6 assist in 36 apparizioni in campionato.

L’accordo con la Juventus è stato trovato nei giorni scorsi, sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Il club, in ogni caso, non intende fermarsi qua. Nel mirino, infatti, sono finiti Daniel Maldini (in uscita dal Milan) e Riccardo Calafiori escluso dal nuovo progetto tecnico della Roma. Oggi intanto, come rivelato da ‘Sportmediaset’, verrà ufficializzato l’acquisto di Frank Tsadjout.

Cremonese, proseguono i botti di mercato: preso Tsadjout

La punta classe 1999 nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Ascoli, totalizzando 5 reti e 2 passaggi vincenti in 31 apparizioni. Un profilo ritenuto interessante dal direttore generale Ariedo Braida il quale, in poco tempo, è riuscito a trovare l’intesa decisiva con il Milan e mettere a disposizione dell’allenatore Alvini un altro prospetto da far crescere.

Il cantiere resta in costruzione ed il sogno sarebbe quello di riprendere Nicolò Fagioli, rientrato alla Juventus. Il futuro del centrocampista è tutto da scrivere. I bianconeri, infatti, hanno deciso di convocarlo per la tournée negli Stati Uniti al fine di vederlo all’opera insieme al resto dei compagni. La trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, però, è finita su un binario morto. La Cremonese attende.