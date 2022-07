Juventus, ora non ci sono più speranze: l’annuncio gela i tifosi

Brutte notizie per quanto riguarda il mercato della Juventus. L’annuncio del dirigente suona come una sentenza: tifosi rassegnati.

La Juventus è stata senza alcun dubbio una delle squadre maggiormente protagoniste di questo inizio mercato. I bianconeri hanno potenziato sia il reparto offensivo che quello di centrocampo con i colpi Angel Di Maria e Paul Pogba.

Giocatori di assoluto valore, il cui acquisto certamente ha fatto felice sia Allegri che i tifosi. Adesso però le attenzioni di Andrea Agnelli e di tutta la dirigenza bianconera si spostano sul reparto arretrato dove permangono alcune situazioni da definire. L’addio di Giorgio Chiellini ha infatti ridefinito gli assetti del reparto difensivo dove al momento come centrale è arrivato in maniera ufficiale il solo Gatti.

Con Koulibaly sfumato, visto che il senegalese ormai ex Napoli alla fine ha preferito accasarsi al Chelsea, e con la grande concorrenza su Bremer, i bianconeri devono valutare bene le prossime mosse, guardando anche al mercato estero. Tenendo però presente che in uscita pende sempre la questione legata a Matthijs de Ligt.

Juventus, le dichiarazioni da Monaco non fanno ben sperare per de Ligt

Il centrale olandese è al momento il giocatore della rosa juventina sul quale c’è il maggior interesse da parte delle big europee. In particolare i tedeschi del Bayern Monaco non hanno mai fatto mistero di voler ingaggiare il calciatore nonostante le richieste non certo basse da parte dei bianconeri.

Da Monaco il dirigente del Bayern Oliver Kahn ha ulteriormente alzato il livello della possibile trattativa, parlando, ai microfoni di BR24Sport, di espressa volontà del calciatore di trasferirsi. “Si, abbiamo avuto dei colloqui con il calciatore.” ha dichiarato Kahn. “Lui è interessato a trasferirsi da noi al Bayern Monaco. Nei prossimi giorni ci saranno altri colloqui e vedremo come evolverà la situazione.”