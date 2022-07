Roma, il desiderio estivo di Mourinho può sfumare: affare bloccato

La Roma sta cercando in tutti i modi di accontentare le richieste di José Mourinho, ma uno dei nomi in lista rischia adesso di sfumare.

Esperti e addetti ai lavori concordano tutti su una cosa, riguardo questa sessione di calciomercato: la Roma è una delle squadre più interessanti da seguire. Perché dopo aver chiuso la scorsa stagione con il 6° posto e la vittoria della Conference League è grande la curiosità sulle prossime mosse del club capitolino.

Il progetto legato a José Mourinho è infatti appena iniziato, ma proprio le mosse di questa estate potrebbero essere determinanti. Condizionata inevitabilmente dalla situazione legata a Nicolò Zaniolo – che potrebbe adesso anche decidere di restare – la Roma deve valutare con grande attenzione gli eventuali colpi in entrata. Matic e Celik non saranno gli unici nuovi acquisti, ovviamente, e si parla anche di grandi nomi come Frattesi e Saul.

Senza dubbio meno reclamizzato, ma chiesto personalmente dallo Special One che lo ha apprezzato nei confronti avuti in Conference League, è l’esterno offensivo classe 1998 Ola Solbakken del Bodo/Glimt. Un giocatore che la Roma si sente da tempo ormai in tasca, avendo raggiunto con lui un accordo di massima, ma che invece potrebbe clamorosamente sfumare.

Roma, Solbakken rischia di sfumare

Solbakken vedrà scadere il contratto che lo lega al Bodo/Glimt alla fine di quest’anno, il 31 dicembre. Per questo la Roma riteneva che un accordo con il club norvegese sarebbe stato facilmente trovato una volta stretto quello con il giocatore. Le cose però non sono andate così, come riporta il Corriere di Roma.

In Norvegia infatti non sembrano intenzionati a dare il via libera al giocatore. Che stando così le cose potrebbe allora arrivare a parametro zero a gennaio oppure, ed è questo il rischio, finire nel mirino di altri club. Con offerte che potrebbero anche fargli cambiare idea sulla prossima destinazione.

Tra le squadre interessate figurerebbe anche il Napoli, che dunque potrebbe fare un vero e proprio “sgarbo di mercato” alla Roma. E fare sfumare un affare che in molti ormai davano già per concluso.