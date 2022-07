Roma, Mourinho vuole il top player: svolta nella trattativa

Dopo la vittoria della Conference League la Roma è al lavoro per rinforzare la rosa e regalare a Josè Mourinho una squadra competitiva.

Il calciomercato della Roma vive una fase di stallo e le trattative in entrata stentano a decollare. Josè Mourinho chiede rinforzi urgenti e una rosa competitiva per provare a competere per la Champions League. I soli Celik e Matic non convincono e sia il tecnico che i tifosi si aspettano altri importanti colpi.

A Roma, sponda giallorossa, c’è grande entusiasmo dopo la vittoria della Conference League, ma ora i tifosi vogliono qualcosa di più. In attesa di possibili svolte nelle situazioni Dybala e Zaniolo, nelle ultime ore è avanzato un incredibile quanto interessante rumors di calciomercato.

Secondo quanto riportano i colleghi di Tuttomercatoweb la Roma sarebbe intenzionata al centrocampista dell’Atletico Madrid Saul Niguez. Lo spagnolo è reduce da un’esperienza in prestito al Chelsea, ma i Blues non hanno poi esercitato il diritto di riscatto. Saul è tornato ai Colchoneros, ma la situazione è in costante evoluzione e non è esclusa una nuova cessione.

Roma, piacciono Frattesi e Saul

E’ il centrocampo il reparto dove a Roma è in atto una rivoluzione. Il club capitolino ha lasciato partire Mkhitaryan, Sergio Oliveira e probabilmente Veretout ed è arrivato finora il solo Matic. Dal centrocampo fino all’attacco, sono molti i reparti dove la società ed il direttore sportivo Pinto sono in costante lavoro.

Oltre al serbo occorrono altri rinforzi, piace da tempo il centrocampista del Sassuolo Frattesi, ma le parti faticano a trovare un accordo. Saul è un’idea dell’ultima ora e potrebbe rappresentare un vero colpo a sorpresa. Il giocatore è assolutamente di caratura internazionale nonostante un’ultima stagione molto al di sotto delle aspettative.