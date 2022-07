Mercato Bologna, non solo Cambiaso: arriva il nuovo centravanti

Il mercato del Bologna è pronto a entrare nel vivo dopo l’ufficialità di Cambiaso. Il neo terzino della Juventus vestirà la maglia rossoblù con la formula del prestito secco senza diritto di riscatto. Occhio anche all’affondo sul nuovo centravanti

Cambiaso al Bologna con la formula del prestito secco: ora è ufficiale. Il mercato rossoblù, però, non si fermerà all’arrivo dell’ex Genoa. Occhi puntati su un nuovo centrocampista, un nuovo centrale difensivo e un nuovo attaccante. Non è escluso che il Bologna possa valutare il doppio affondo offensivo in caso di addio ad Arnautovic.

L’attaccante austriaco, corteggiato da Juventus e Roma, potrebbe lasciare l’Emilia Romagna di fronte a un’offerta da circa 8 milioni di euro. I rossoblù potrebbero dirottare le loro attenzioni su Okereke, centravanti adattabile anche nel ruolo di esterno offensivo, e pronto a dire addio al Venezia.

Più defilato il profilo di Zaza, così come quello di Defrel. Quest’ultimo, salvo clamorosi colpi di scena, resterà al Sassuolo soprattutto dopo l’addio imminente di Scamacca, ormai prossimo a vestire la maglia del West Ham.

Mercato Bologna, in difesa piace Rugani: Nzola resterà allo Spezia

Resta vivo l’interesse del Bologna per Rugani. Il centrale della Juventus potrebbe vestire la maglia rossoblù di fronte a uno scambio con Arnautovic. Il Bologna difficilmente dirà sì, soprattutto di fronte all’oneroso ingaggio da 3 milioni di euro del centrale difensivo rossoblù.

Parti lontane e affare complicato. Non trovano conferme neanche le indiscrezioni su Nzola. Il centravanti dello Spezia resterà in Liguria nel corso della nuova stagione. L’ex Trapani proverà a ritagliarsi nuovamente un ruolo d’assoluto protagonista con Gotti.