Occhio Milan, l’episodio incuriosisce i tifosi: c’è l’insolito provvedimento

Un insolito provvedimento coinvolge questa volta il Milan: l’episodio è successo per l’amichevole in programma quest’oggi.

Il Milan si gode i suoi giocatori, che stanno già mostrando le proprie intenzioni per la prossima stagione di Serie A. Giocare con il simbolo di campione d’Italia sulla maglia rossonera sarà un incentivo in più per fare bene in vista degli impegni siglati 2022/23. L’episodio dell’amichevole ha, in ogni caso, incuriosito i tifosi.

L’amichevole in questione ha riguardato non il Milan direttamente, ma un suo tesserato. A scendere in campo, infatti, è stato lo Spezia di Luca Gotti. Che ancora in questi minuti è impegnato contro lo Stegen. E tra gli undici titolari c’è anche il nome di un giocatore che ufficialmente fa effettivamente ancora parte del club rossonero.

Si tratta di Mattia Caldara. Il Milan ha deciso di concedere proprio allo Spezia il suo trasferimento tramite un’operazione di prestito con diritto di riscatto. Nonostante nulla sia stato ancora ufficializzato, Gotti ha potuto comunque schierarlo in campo con i suoi. Ecco il motivo.

Lo Spezia schiera in campo Caldara anche se ancora non c’è l’ufficialità del passaggio: il Milan ha dato il via libera

Mattia Caldara sarà presto un nuovo giocatore dello Spezia. Dopo aver giocato la sua ultima stagione in Serie A vestendo la maglia del Venezia, si prepara a continuare la propria carriera nel campionato italiano di massima serie. Il cartellino del giocatore è di proprietà del Milan, ma l’operazione con il club ligure prevede un prestito con diritto di riscatto.

In ogni caso, lo Spezia ha circa un paio di ore fa comunicato gli undici scelti da Gotti per affrontare lo Stegen. E tra questi è comparso anche il nome di Caldara, pur non essendo ancora stato ufficializzato il suo trasferimento. Il motivo? Il Milan ha deciso di concedere il via libera. Manca quindi ora solo il comunicato dell’effettiva conclusione della trattativa. Ma Caldara inizia già a farsi vedere sul rettangolo verde dai suoi nuovi tifosi.