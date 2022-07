Roma, la rivelazione fa impazzire i tifosi: c’è l’annuncio sui social

Il tecnico della Roma Mourinho ha fatto discutere per un importante gesto riguardo il club capitolino e le altre squadre della sua carriera.

Josè Mourinho è un personaggio abbastanza particolare, un tecnico che spesso ha ricevuto critiche e che non sempre è stato apprezzato quanto dovuto. Nonostante ciò il tecnico portoghese ha vinto quasi ovunque ed ha riportato a sorridere tifosi di club che non vincevano da anni. E’ successo all’Inter con la vittoria della Champions League dopo decenni e recentemente è successo alla Roma.

Il club giallorosso non vinceva competizioni da diverso tempo e Josè ha vinto la Conference League al primo tentativo sulla panchina del club capitolino. Nonostante critiche per un campionato avaro di emozioni il tecnico portoghese è stato abile a concentrarsi su una sola competizione, riportando tra l’altro grande entusiasmo nella Capitale.

Ora Mourinho e la Roma lavorano in vista della prossima stagione e il tecnico attende rinforzi sul mercato per creare così una rosa competitiva per provare a tornare in Champions League. Finora sono arrivati solo un paio di rinforzi e sia il tecnico che i tifosi vorrebbero qualcosa in più.

Roma, Mourinho e il tatuaggio sui social

Attraverso i propri canali social il tecnico portoghese Josè Mourinho ha svelato il suo nuovo tatuaggio, un disegno molto significativo per lui e che rappresenta la sua carriera. Tre Coppe, una a fianco all’altra (Champions League, Europa League e Conference League), tutte omaggiate con i colori del club con cui le ha vinte nel corso degli anni. Ecco le sue parole sul proprio account Instagram:

“Questo è il mio tatuaggio. La gioia dei romani mi ha spinto a farlo. Ho pensato a qualcosa di speciale, qualcosa che onorasse tutti i club con i quali ho vinto competizioni europee”. Il tecnico ha taggato non solo la Roma, ma anche Porto, Manchester United ed Inter, club con il quale ha vinto tanto nel corso della sua carriera.