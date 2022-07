Inter, problemi sul mercato: l’annuncio del presidente è netto

I problemi sul mercato in ottica Inter non sembrano essere finiti: sfumato Dybala e con Bremer sempre più lontano, anche l’annuncio del presidente è netto.

L’Inter non sta vivendo ore semplici in ottica calciomercato. Dopo le tante indiscrezioni che nel corso degli ultimi mesi avevano accostato con forza Dybala ai nerazzurri, l’argentino è approdato alla Roma. Non solo, perché anche la situazione per Bremer non sembra essere delle migliori: Marotta non rilancia, la Juventus ora vuole approfittarne. A tutto ciò si è aggiunto anche l’annuncio del presidente che appare netto.

L’Inter, dopo il grande entusiasmo per tutti i colpi chiusi solamente pochi giorni fa, adesso ha dovuto fare i conti con una giornata tutt’altro che semplice. Paulo Dybala ha detto sì per il trasferimento alla Roma e la Juventus appare più avanti (con una proposta economica più forte) per portare a termine l’operazione Bremer.

A tutto ciò, inoltre, si va ad aggiungere anche la situazione legata al futuro di Alexis Sanchez. Uno dei giocatori in esubero tra le file nerazzurre, che però avrebbe categoricamente chiuso alla cessione al Flamengo. Il club brasiliano l’avrebbe voluto con sé, ma il cileno vuole dal canto suo restare in Europa. A tal proposito ha parlato il presidente in persona.

Inter, Sanchez blocca il mercato nerazzurro: il presidente del Flamengo rivela la chiusura del cileno al trasferimento

Alexis Sanchez non avrebbe alcuna intenzione di lasciare l’Inter. O meglio, non ha intenzione di lasciare il calcio europeo per una destinazione che non sia un top club. Il suo ex compagno nerazzurro, Arturo Vidal, è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Flamengo, club a cui anche Sanchez è stato in più occasioni accostato.

Proprio per questi accostamenti allora, in conferenza stampa e in qualità di presidente del Flamengo, Marcos Braz ha voluto fare chiarezza e ha detto la sua sull’eventualità di avere l’attaccante in squadra. Il suo annuncio è stato in questo senso netto: “Ci sono zero possibilità“. Parole poi riportate da ‘SBZ’. L’Inter ha fretta, ma il suo numero 7 non ha intenzione di cedere.