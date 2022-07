La Lazio sacrifica un top player? Trattativa in corso, lo scenario

Il calciomercato della Lazio prosegue a buon punto e Sarri è stato accontentato in diverse richieste. Il club lavora anche alle cessioni.

Continua il pre campionato della Lazio di Maurizio Sarri in vista della nuova stagione. Mentre dall’altra parte della Capitale si sorride per il colpo Paulo Dybala, il club biancoceleste lavora per presentare una squadra di livello e competitiva per la qualificazione in Champions League. Sarri è stato accontentato in diverse richieste e presto potrebbe avere la rosa completa a disposizione.

Chi potrebbe non disputare la prossima stagione in maglia biancoceleste è il talento spagnolo Luis Alberto. Il fantasista del club laziale fatica a trovarsi a suo agio con Sarri e non è reputato una priorità dal tecnico di Figline. Anzi proprio Luis Alberto potrebbe essere l’uomo mercato per ottenere il gruzzoletto per completare la rosa.

Come riporta l’edizione odierna di Marca sulle tracce del centrocampista c’è il Siviglia, squadra dove Luis ha già militato in passato. Le parti sono in contatto ed a breve potrebbero esserci nuovi contatti. Il Siviglia lavora alla cessione di Kounde e potrebbe sfruttare parte di quei soldi per provare il colpo con il ‘Mago’.

Lazio, già bloccato il sostituto di Luis Alberto

Come abbiamo detto la cessione dello spagnolo non rappresenterebbe una grossa grana per il tecnico del club e Sarri avrebbe già fatto il nome del suo sostituto. In casa Lazio piace Ilic del Verona ed il club ha già bloccato il giovane talento. Oltre a lui piace Vecino per il centrocampo.

Va detto che la trattativa è tutt’altro che semplice. Il 30 % di un’eventuale cessione finirebbe nelle casse del Liverpool e per questo motivo Lotito non accetta una cifra inferiore ai 25 milioni di euro, magari anche con bonus. L’operazione Luis Alberto è molto importante ed il club ha intenzione di sfruttare questa eventuale cessione per sbloccare il mercato.