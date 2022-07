Napoli, dopo la contestazione l’annuncio di Spalletti: messaggio ai tifosi

In casa Napoli non si respira un clima particolarmente, anche se sul campo arrivano risposte incoraggianti. In queste ore l’annuncio di Spalletti.

Il Napoli continua la preparazione in quel di Dimaro con un clima di tensione che resta percepibile. Le varie partenze di questi giorni stanno facendo discutere, addii che ovviamente tengono banco e soprattutto hanno messo in apprensione la piazza. Prima quello di Lorenzo Insigne partito per Toronto, poi il mancato rinnovo di Mertens e nelle ultime ore la partenza di Kalidou Koulibaly alla volta di Londra sponda Chelsea. Senza dimenticare, ovviamente, gli addii di Ospina e Ghoulam.

Una situazione a tratti esplosiva. Anche durante la presentazione della squadra a Dimaro, sono arrivati dei cori di contestazione nei confronti del presidente De Laurentiis. Intanto la squadra continua a lavorare, ed i risultati arrivano e sono anche incoraggianti.

Napoli, dopo la vittoria col Perugia le parole di Spalletti

Il Napoli si è imposto oggi per 4-1 contro il Perugia, in un match che tra le altre cose ha anche confermato il valore del colpo Kvaratskhelia, andato ancora in gol. Ma le tensioni restano, e cosi ancora Luciano Spalletti (cosi come durante la serata di presentazione della squadra) ha provato a placare gli animi tornando sul tema mercato.

“Certamente stiamo pensando a qualche integrazione della rosa, ma il mercato ci dice che molti colpi verranno fatti all’ultimo momento visto il periodo lungo in cui incidono le trattative”, ha spiegato Spalletti ai microfoni del sito ufficiale del club partenopeo. “Io mi fido assolutamente della Società per le operazioni che andremo a fare”, ha ancora chiosato l’allenatore. Insomma, un annuncio che vuole andare a placare gli animi della piazza e convincere a confidare nel lavoro della società.