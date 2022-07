Roma, Dybala ha detto sì! L’ok nella notte, si lavora per chiudere

Paulo Dybala ha detto sì alla Roma. L’argentino ha accettato l’offerta del club romanista, si lavora per chiudere.

Paulo Dybala è a un passo dalla Roma. Il sì dell’argentino è arrivato in nottata, dopo il blitz dei giallorossi, capaci di convincerlo nel giro di una settimana che una nuova avventura con Mourinho era l’ideale per rilanciare la sua carriera.

Ieri il summit decisivo tra i dirigenti romanisti e gli agenti dell’attaccante, che ha analizzato la proposta e dato il suo ok nella notte.

Calciomercato Roma, Dybala ha deciso

Oggi, dunque, tutte le parti in causa si preparano a lavorare per una fumata bianca che è ormai imminente. I capitolini hanno battuto la concorrenza dell’Inter bloccata dalle sue cessioni e, soprattutto, quella del Napoli, che dai primi giorni di luglio è stato il club che si era mosso di più. I dubbi sul progetto degli azzurri (nonostante la presenza in Champions) e l’accelerata romanista di queste ore hanno spinto l’argentino verso la capitale. A De Laurentiis, dunque, resta Deulofeu, per il quale spingerà nelle prossime ore.

Il corteggiamento di Mourinho ha avuto la meglio, insieme alla ferma volontà del club che ha chiesto una risposta a stretto giro di posta. I dettagli sono ancora da definire, ma l’argentino guadagnerà intorno ai 6 milioni di euro bonus compresi e già in giornata effettuerà le visite mediche di rito. La Roma ha la sua nuova stella.