“C’è fiducia…”: Sampdoria, l’annuncio di Romei fa impazzire i tifosi

Il calciomercato della Sampdoria prosegue a rilento. La società è in costante lavoro per rinforzare la rosa della squadra blucerchiata.

Dopo una stagione abbastanza deludente la Sampdoria è al lavoro per rinforzare la squadra e regalare a Marco Giampaolo una rosa adeguata. Il club blucerchiato vive finora una fase di grande stallo con pochi acquisti e una cessione importante nelle ultime ore. Il club ligure ha ceduto Thorsby all’Union Berlino e per ora la squadra sembra avere qualche difficoltà in tutti i reparti.

Uno dei reparti con maggiori problemi è senza dubbio l’attacco. Caputo e Quagliarella sono grandi bomber, ma molto in avanti con l’età mentre Gabbiadini è reduce da un grande infortunio. Il club blucerchiato lavora quindi ad un colpo in attacco e nel mirino c’è l’attaccante croato Marko Pjaca.

Il giocatore è di proprietà della Juventus e viene da una deludente stagione in prestito al Torino. La Samp sembra voler puntare però sul talento cristallino di Marko, più volte frenato nella sua carriera a causa degli infortuni. Nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni importanti per il buon esito della trattativa.

Sampdoria, le parole di Romei sulla trattativa

Il vicepresidente del club blucerchiato Antonio Romei è intervenuto sulla possibile buona riuscita della trattativa ai microfoni del Secolo XIX. Ecco le sue parole: “Ormai si sa, stiamo trattando Pjaca e siamo fiduciosi di chiudere presto”. Parole che sembrano una sentenza con Pjaca pronto a trasferirsi in un altro club di Serie A.

La Juve può liberare Pjaca gratuitamente ed il giocatore è pronto a firmare un contratto triennale. Pjaca può essere il rinforzo giusto per l’attacco della Sampdoria e Giampaolo spera magari di riuscire a rigenerarlo. In casa Samp manca poco per la chiusura del colpo in attacco.