Inter, incontro decisivo martedì: cessione e poi assalto definitivo

Colloquio decisivo per l’Inter che proverà a chiudere la cessione. Poi pronto l’assalto all’obiettivo di Beppe Marotta

Per l’Inter sarà un calciomercato ancora nel pieno delle possibilità di mettere in piedi una squadra in grado di garantire a Simone Inzaghi la competitività su più fronti. Marotta sta lavorando alacremente per cercare di comporre un team vincente, considerando anche quelle che sono le questioni interne da risolvere nel breve periodo. Il ritorno di Lukaku ha creato sicuramente grande entusiasmo all’interno della piazza nerazzurra, ma è chiaro che serva altro per garantire all’allenatore una squadra completa.

Certo, anche il tema cessioni rappresenta un tassello importante da costruire con cura. Cosi l’Inter si prepara anche a mettere in piedi alcune operazioni importanti anche in uscita, volte anche a permettere alla dirigenza di inglobare nuove risorse da poter investire nuovamente proprio sul mercato.

Inter, martedì chiamata decisiva per Skriniar: poi l’assalto

Tutto si concentra attorno a Milan Skriniar. Il difensore nerazzurro è l’obiettivo principale del Paris Saint Germain, anche se non è si è ancora arrivati ad una quadra. La squadra parigina non è arrivata ancora a raggiungere quelle che sono le richieste ufficiali del club. I parigini offrono 60 milioni, mentre l’Inter ne chiede 70 e non è intenzionata a scendere.

Secondo quanto riportato da ‘gazzetta.it’, infatti, ci sarà un incontro decisivo martedì tra i dirigenti dell’Inter e quelli del PSG. il tutto volto a trovare ovviamente una quadra tra quanto chiede la squadra interista e quanto è disposto a mettere sul piatto il Paris Saint Germain.

Il colloqui delle prossime ore – si legge – potrebbe sbloccare finalmente la situazione, permettendo anche all’Inter di cercare l’assalto a Gleison Bremer.