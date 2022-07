Non solo Dybala: Roma, la rivelazione del top fa esultare ancora i tifosi

La Roma sogna in grande dopo l’arrivo nella capitale di Dybala: uno dei senatori fissa gli obiettivi della prossima stagione.

La Roma, oggi, ha vissuto il migliore dei risvegli. Paulo Dybala, infatti, ha detto sì alla proposta messa sul piatto dal direttore generale Tiago Pinto che prevede 4.5 milioni più 1.5 di bonus legati a determinati obiettivi stagionali. Decisivo, in tal senso, il meeting andato in scena nella notte tra il suo entourage e la dirigenza giallorossa che ha consentito di produrre la fumata bianca tanto auspicata dalla tifoseria.

L’argentino è in volo e a breve raggiungerà i nuovi compagni in Portogallo, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito e apporrà la propria firma sul contratto triennale proposto. Ora resta da vedere quale maglia prenderà l’ex attaccante della Juventus: probabile che scelga la 21 solitamente indossata in Nazionale ma non è da escludere che, alla fine, opti per la 10 libera dai tempi di Francesco Totti. Una decisione è attesa a breve ma intanto, in città, è grande l’euforia per il colpo messo a segno dai Friedkin.

L’acquisto di Dybala aumenterà (e non di poco) il livello qualitativo della rosa e consentirà a José Mourinho di avere a disposizione un elemento di grande esperienza in cerca di riscatto, capace di creare la giocata vincente in qualsiasi momento. I capitolini sognano quindi in grande, come confermato oggi da Chris Smalling nel corso di un’intervista concessa ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’.

La Roma sogna dopo l’arrivo di Dybala: il pensiero di Smalling

Il difensore, nell’occasione, ha parlato dei traguardi che la squadra intende raggiungere nella prossima stagione. “Champions possibile? Io penso di sì, abbiamo un buon gruppo, credo che questo debba essere l’obiettivo minimo per la Roma. Questo club – ha affermato – deve rientrare tra le prime quattro per partecipare alla Champions e poi provare a vincere un altro trofeo”.

La conquista della Conference League, per l’inglese, deve rappresentare soltanto il primo passo: “Ora è importante dare continuità a questa vittoria e costruire una base dalla quale ripartire”. Input pienamente raccolti da Pinto il quale, a breve, proverà a regalare al tecnico portoghese ulteriori innesti: i nomi sono quelli dei difensori Marcos Senesi del Feyenoord ed Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte.