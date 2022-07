Roma, dopo la gioia c’è la beffa? L’episodio lascia di sasso i tifosi

La Roma vuole tornare protagonista e sta esaltando la propria tifoseria, che però deve prendere atto di un episodio inatteso.

Dopo un paio di settimane dove i colpi comunque non sono mancati, il calciomercato ha dato via ai fuochi d’artificio. Difficile dire oggi chi sia la regina del mercato, tra l’Inter che ha riportato a Milano Lukaku e la Juventus che ha fatto lo stesso con Pogba, perdendo De Ligt ma acquistando anche Bremer e Di Maria. E se invece fosse la Roma?

La Lupa del resto ha appena concluso un affare che ha letteralmente spostato il suo peso tecnico più in alto. Parliamo di Paulo Dybala, a lungo svincolato di lusso che ha scelto di riportare indossando il giallorosso. Dove ripartirà dal numero 21 e proverà a migliorare una squadra che comunque la scorsa stagione ha chiuso al 6° posto e con la vittoria della Conference League.

Quale sarà l’obiettivo per la Roma 2022/2023? Il ritorno in Champions League? Lo Scudetto? Certo è che la squadra adesso sembra ambiziosa e competitiva ed esalta i tifosi, che però devono fare i conti con un episodio che dopo tanta festa li ha un po’ indispettiti.

Roma, Dybala non parte con la squadra: il contratto ancora non c’è

Chi sperava di vedere la Joya in campo anche solo per pochi minuti con la nuova maglia probabilmente al momento resterà deluso. Nel 4° test di preparazione dei giallorossi, che affronteranno tra poche ore lo Sporting Lisbona, l’argentino non dovrebbe scendere in campo. Di più, non sarà neanche a Faro, sede della sfida. Perché il contratto ancora non è stato firmato nero su bianco.

A riportare la notizia l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che spiega come nell’accordo che legherà Dybala alla Roma debbano essere ancora definiti alcuni dettagli tra le parti. Il matrimonio non sembra certo a rischio, ma sicuramente si tratta di un intoppo dopo la felicità delle ultime ore legata all’acquisto di uno dei giocatori tecnicamente più forti al mondo.

Di Marzio non esclude comunque che se i dettagli saranno limati il contratto sarà firmato già in serata, con la Joya che partirà immediatamente alla volta del Portogallo per unirsi ai nuovi compagni. E iniziare, finalmente e ufficialmente, la sua nuova avventura giallorossa.