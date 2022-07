Inter-Bremer, svolta improvvisa: la mossa di Marotta cambia tutto

Dopo lo stallo delle ultime ore per Bremer, l’Inter di Marotta ha deciso di dare una svolta nella trattativa.

L’Inter è stata l’assoluta protagonista nel primo mese di calciomercato, considerando i colpi Lukaku, Mkhitaryan, Bellanova, Onana ed Asllani, ma nelle ultime settimane sta riscontrando varie difficoltà. Le operazioni in entrata di Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, sono bloccate a causa di alcune mancate cessioni.

La ‘Beneamata’, di fatto, ha perso Paulo Dybala, ingaggiato dalla Roma di José Mourinho, perché non è riuscita a vendere due calciatori tra Correa, Sanchez e Dzeko. Lo stallo del mercato in uscita ha comportato anche delle difficoltà nella trattativa con il Torino di Urbano Cairo per ingaggiare Bremer.

L’Inter, infatti, in queste ultime settimane non ha potuto sferrare l’attacco decisivo per prendere il brasiliano per ‘colpa’ del mancato accordo con il PSG per la cessione Skriniar. Di questo stallo tra i nerazzurri ed il Torino per Bremer ne potrebbe approfittare la Juventus, la quale sta cercando il sostituto di de Ligt. Tuttavia Marotta, proprio per evitare di essere beffato dalla sua ex squadra, ha dato una svolta improvvisa alla trattativa per il centrale granata.

Inter-Bremer, c’è il rilancio di Marotta: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il dirigente nerazzurro ha deciso di rilanciare per Bremer. L’Inter nelle scorse ore aveva offerto al Torino 30 milioni di euro più il prestito del giovane Casadei, mentre adesso ha offerto l’intero cartellino, valutato circa 7,5 milioni di euro, della giovane promessa della Primavera interista, .

L’Inter, però, conserverebbe comunque un diritto di recompra su Casadei. Questo rilancio di Beppe Marotta è dovuto proprio all’interessamento della Juventus per Bremer. Per i bianconeri, infatti, considerando la cessione di de Ligt al Bayern Monaco, non ci sarebbe nessun problema ad offrire i 40 milioni di euro richiesti dal Torino. I nerazzurri devono fare presto, visto anche l’incontro fissato nel pomeriggio proprio tra la due società del capoluogo piemontese.