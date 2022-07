Lazio, annuncio improvviso: addio doloroso per Sarri e Lotito

Il calciatore della Lazio, uno dei senatori della squadra di Maurizio Sarri, ha chiarito il suo futuro con largo preavviso

Nella Lazio del prossimo futuro ci sarà certamente una defezione. Maurizio Sarri e Claudio Lotito sono stati già avvisati. I biancocelesti, che quest’anno concorreranno ancora per l’Europa League con l’intenzione di compiere maggiore strada rispetto al precedente corso (in cui capitolini si sono fermati nel playoff con il Porto disputato a febbraio), hanno margine di tempo a sufficienza per trovare un sostituto.

Stefan Radu, intervenuto ai microfoni di ‘Lazio Style Channel’, ha chiarito di aver già deciso il suo futuro al termine di questa stagione. Il calciatore rumeno è ormai da 14 anni in Italia. Un’autentica bandiera dei laziali. Il jolly difensivo di Maurizio Sarri è stato prelevato dalla Dinamo Bucarest per poco meno di 5 milioni di euro. Un’operazione che ha portato grossi frutti per i biancocelesti.

Lazio, Radu annuncia l’addio al termine della stagione: “Decisione presa, prima voglio vincere qualcosa”

In queste ore, la Lazio del presidente Claudio Lotito ha incassato una grande dichiarazione d’amore, ora però deve fare i conti con l’amarezza generata dalle parole di Stefan Radu. Il difensore rumeno ha annunciato di appendere le scarpette al chiodo al termine di questa stagione.

“Voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di chiudere qui la carriera. Non penso ci sia la possibilità di giocare pure nella prossima stagione. Ho preso la mia decisione, voglio eliminare le tossine accumulate. Prima però vorrei conquistare qualcosa di importante. Ancora non ho pensato al mio futuro dopo il calcio giocato. Più avanti ci penserò, per adesso mi concentro sul terreno di gioco”, ha concluso Radu.

Il calciatore, 36 anni ad ottobre, in questi 14 anni ha totalizzato 423 presenze con la maglia della Lazio. Radu è diventato anche il giocatore con il maggior numero di partite ufficiali con la casacca biancoceleste. Nel corso di questo periodo ha anche vestito in 14 occasioni i colori della nazionale maggiore della Romania.