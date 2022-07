Anche Belotti alla Juve? Torino, l’ex pres. Romero: “Almeno lui…”

Da Belotti ancora svincolato all’addio di Bremer per la Juventus. L’intervista all’ex presidente del Torino, Attilio Romero, ai microfoni di SerieANews.com.

Non sarà un’estate semplice per il Torino di Juric, chiamato a ripartire dopo gli addi di Belotti e Bremer. “Bisogna ancora aspettare. Al momento è impossibile esprimere un giudizio e fare una previsione su che tipo di obiettivi può porsi il Toro”. A spiegarlo ai microfoni di SerieANews.com è Attilio Romero, ex presidente e grande tifoso del club granata.

“Anche perché Bremer andrà da quelli lì (la Juventus, ndr), quindi a breve nelle casse del Toro tanti e tanti milioni di euro che garantirebbero un bel tesoretto per rinforzare la squadra. Per ora non possiamo che aspettare”, continua Romero, facendo riferimento al tipo di mercato che attenderà la formazione di Juric.

Mercato che i tifosi attendono con ansia, vista la profonda delusione già maturata per l’addio di Bremer alla Juventus: “E certo che ci restano male… La cosa amareggia parecchio. L’unico messaggio possibile è avere fiducia in quelli che arriveranno. Tanto si sapeva che Bremer sarebbe andato via dal Torino. Certo, tutti speravamo andasse all’Inter (ride, ndr)…“.

Da Bremer a Belotti, l’ex presidente Romero avverte: “Se anche lui va alla Juve la prenderei malissimo…”

Di qui, proviamo a pizzicare il presidente Romero sulla questione Belotti, rimasto ancora svincolato e solo al centro di qualche rumor di mercato: “Bisogna partire da una considerazione fondamentale: eccezion fatta per 3-4 realtà europee, tutte le big hanno difficoltà di bilancio. Il cash è poco e gli acquisti vanno a rilento, soprattutto dal punto di vista degli ingaggi”.

Fratta questa premessa, però, Romero non si nasconde: “Mi dispiace molto vedere Belotti ancora svincolato. È una grande persona e un grande calciatore, gli auguro di trovare presto una sistemazione. Aspettiamo, in questi ultimi giorni si è sistemato uno come Dybala, quindi… Di certo fa un po’ stupore, considerando il valore dell’uomo e del calciatore. Da tifoso del Toro è un dispiacere”.

Dispiacere misto a timore, viste le suggestioni di mercato che vedrebbero Belotti come possibile vice-Vlahovic in bianconero: “Da torinista la prenderei malissimo, anche perché già Bremer è andato alla Juventus… E che tutte e due i big vadano in bianconero sarebbe un grosso dispiacere. Mi auguro fortemente di no, che almeno Belotti faccia altre scelte”.