Calciomercato Inter, Marotta sorride: la Fiorentina già l’erede di Milenkovic

Dopo aver perso Bremer, l’Inter sta puntando su Milenkovic della Fiorentina. Proprio sul serbo ci sono delle ottime notizie.

Gli ultimi giorni dell’Inter in sede di calciomercato certamente non sono stati facili, considerando che ha perso in pochi giorni sia Paulo Dybala che Bremer. Questi due calciatori, di fatto, sembravano chiusi da tempo, ma poi alcune mancate cessioni hanno bloccato entrambe le trattative.

Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, avevano la necessità di vendere due tra Correa, Dzeko e Sanchez prima di prendere Dybala, mentre il mancato via libera per la cessione di Skriniar al PSG ha di fatto aperto le porte alla Juventus per prendere Bremer. A prescindere dal brasiliano, la ‘Beneamata’ deve assolutamente prendere un difensore.

L’Inter, infatti, deve ingaggiare un calciatore che prenda il posto lasciato libero dagli addii di Ranocchia e Kolarov. Il nome più accostato alla ‘Beneamata’ è sicuramente quello di Milenkovic della Fiorentina, considerando che, come riportato da ‘La Repubblica’, domani ci sarà un incontro tra le due società per discutere proprio del giocatore serbo. A far sperare i nerazzurri è il fatto che Commisso stia già cercando un nuovo centrale.



Inter, la Fiorentina cerca Schuurs per il dopo Milenkovic

Secondo quanto affermato da ‘Sky Sport’, infatti, la Fiorentina sta monitorando Perr Schuurs dell’Ajax come possibile alternativa alla cessione di Milenkovic. Il giovane calciatore olandese, classe 1999, nelle scorse settimane era stato accostato anche al Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Inoltre, anche Joe Barone, amministratore delegato della Fiorentina, ha aperto alla possibilità di cedere Milenkovic: “Io e Rocco Commisso vogliamo che rimanga perché siamo un bel gruppo, ma non posso dare garanzie su quello che succederà. Sarà difficile, vedremo nei prossimi giorni”.