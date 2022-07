Rivoluzione Atalanta, Gasperini saluta il big: l’ex è pronto a calare il jolly

Dopo diversi tentativi di ridestare la situazione, il giocatore è a un passo dall’addio all’Atalanta. Arriva la conferma da parte del dirigente sportivo.

Il tempo di Josip Ilicic all’Atalanta sarebbe giunto al termine. Dopo un’annata difficile, durante la quale per problemi personali il giocatore sloveno è stato più fuori che dentro, sarebbe arrivato il momento di ricominciare altrove. Non sarà facile convincere i Percassi a lasciarlo partire, soprattutto per modiche cifre, ma difficilmente il tecnico Gasperini conterà su di lui in qualità di protagonista.

Tra le possibili destinazioni la più papabile conduce Ilicic al Bologna. In rossoblù, infatti, ritroverebbe il dirigente Giovanni Sartori, ex Atalanta, che ha un rapporto diretto e solido con l’attaccante. Attualmente è il responsabile dell’area tecnica del Bologna e sarebbe la chiave per convincere lo sloveno.

Al momento tuttavia, la società di Saputo deve sciogliere il nodo legato al vice Arnautovic e al difensore centrale, quest’ultimo ruolo praticamente quasi vacante, che conta su Kevin Bonifazi come unica alternativa certa.

Atalanta, Ilicic va al Bologna? Le parole di Di Vaio

Il dirigente Sartori intende comunque tutelare gli interessi del Bologna il più possibile, per cui il discorso Ilicic si aprirà soltanto dopo i due interventi di calciomercato di cui sopra. Ingaggiare il giocatore dell’Atalanta è un rischio importante non solo per il suo apporto alla rosa ma anche per la questione economica. Ilicic, infatti, percepisce un ingaggio da due milioni di euro a stagione. L’idea sarebbe quella di spalmarlo magari su due anni.

Nel frattempo Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha risposta a ‘La Gazzetta dello Sport’ in merito a tale possibilità: “Come dice Fenucci, chi meglio di Sartori può definire la questione Ilicic? Lo ha portato lui all’Atalanta. Ora stiamo concentrati sugli obiettivi principali per dare profondità alla rosa, il vice-Medel e il vice-Arnautovic. Quella di Ilicic è una questione aperta”.