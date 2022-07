Calciomercato, annuncio ufficiale su Ronaldo: ennesimo ribaltone

Ancora in bilico e al centro dell’interesse, il futuro di Cristiano Ronaldo si arricchisce di un nuovo colpo di scena, direttamente dal Manchester United.

La decisione di lasciare la Juventus era giunta con largo anticipo, ma il passaggio di Cristiano Ronaldo al Manchester United la scorsa estate si risolse in pochi giorni e allo scadere della sessione estiva di trasferimenti, con grande sorpresa da parte di tutti. La sensazione è che lo stesso accadrà stavolta. Il giocatore non sembra voler proseguire la sua avventura professionale al Manchester United, ma manca una presa di posizione netta o meglio una concreta trattativa.

Secondo le ultime indiscrezioni, il campione portoghese sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio di circa il 30%, ben consapevole che allo stato attuale pochissimi club al mondo potrebbero permettersi uno stipendio tanto elevato. Portarlo in rosa significherebbe ridimensionare l’ambiente intero e CR7, pur essendo un campione, è comunque sotto la soglia dei 40 anni.

Tuttavia, mentre Ronaldo sembra deciso a lasciare lo United, il sentimento non è condiviso dai Red Devils. La società inglese vorrebbe contare ancora sul suo apporto e non ha alcuna intenzione di affettarsi nell’intavolarne la cessione.

Manchester United, le parole di ten Hag su Ronaldo

Questa contrapposizione si è manifestata chiaramente nelle ultime dichiarazioni di Erik ten Hag. Il tecnico del Manchester United ha parlato di Cristiano Ronaldo direttamente dal ritiro che la squadra sta svolgendo in Australia, dichiarando alla stampa: “Non ci sono novità. La situazione è la stessa della scorsa settimana. Preoccuparsi non è la parola giusta. Mi concentro sui giocatori che ci sono. Stanno molto bene e sono in buona forma”.

L’allenatore ha poi aggiunto: “Non vedo l’ora che torni Ronaldo”. C’è da capire se siano parole di circostanza o se davvero si auguri che rientri la situazione e anche il “capriccio” del portoghese, che sono tutti pronti ad accogliere a braccia aperte.