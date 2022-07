Napoli, non solo la cessione di Osimhen: pioggia di milioni per un azzurro

Mentre si prepara alla conclusione di alcuni acquisti, al Napoli sarebbe giunto un interesse per uno dei pilastri del centrocampo di Luciano Spalletti.

Il momento che sta affrontando il Napoli in vista della prossima stagione è in parte delicato. La società si è congedata in poche settimane di tre pilastri azzurri: in ordine di tempo Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. Ciò ha generato delle assenze che equivalgono anche alla perdita di leadership, che preoccupa i tifosi in vista dell’annata e confrontando il mercato con quello delle dirette concorrenti, Inter, Milan e Juventus su tutte.

Tuttavia, quando manca meno di un mese all’inizio del campionato di Serie A, il Napoli avrebbe finalmente scelto il sostituto del difensore senegalese. Si tratta dell’interessante coreano Kim Min-Jae, in forza al Fenerbahce. L’affare sarebbe in conclusione, alla pari di quello per Giovanni Simeone, che diventerebbe il nuovo vice-Osimhen. Andrea Petagna, infatti, è in uscita dal Napoli.

Resta fermo, invece, il centrocampo. Senza acquisti né cessioni, fino al momento. A sorprendere potrebbero essere i prossimi giorni, con una pedina in bilico: Piotr Zielinski.

Napoli, occhio al West Ham: parte l’affondo per Zielinski

Secondo quanto riferisce ‘TMW’, il West Ham è pronto all’assalto per Piotr Zielinski, dopo la proposta di 40 milioni di euro al Sassuolo per portare in Premier League Gianluca Scamacca. I contatti col Napoli sarebbero già stati avviati e a tal proposito la dirigenza azzurra avrebbe chiarito che per meno di 45 milioni di euro il polacco non è trattabile. David Moyes chiede con insistenza un rinforzo a metà campo e perciò si potrebbero accettare le condizioni del Napoli.

Gli azzurri, come ammesso ormai mesi fa da Aurelio De Laurentiis, non considerano intoccabile nessuna pedina, ma alcun giocatore sarà ceduto per una cifra inferiore al valore che il club considera abbia. È quanto sta accadendo anche per Victor Osimhen. Il nigeriano non dovrebbe essere in uscita, ma il Bayern Monaco potrebbe avanzare una proposta seria e il Napoli non eviterebbe di considerarla.