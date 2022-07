“Nel weekend…”: Roma, Mourinho piazza un altro colpo

La Roma, dopo aver preso Dybala, non si ferma e prepara lo sbarco del prossimo top player: trattativa verso la conclusione.

Il debutto ufficiale di Paulo Dybala con la maglia della Roma si avvicina. Domani i giallorossi affronteranno il Nizza nella quarta amichevole pre-campionato e nell’occasione José Mourinho potrà contare sull’argentino: il piano, in particolare, è quello di farlo partire inizialmente dalla panchina per poi gettarlo nella mischia negli ultimi venti minuti. Una buona notizia per i tifosi a cui, con tutta probabilità, se ne aggiungerà presto un’altra relativa al mercato.

La trattativa riguardante Georginio Wijnaldum, infatti, sta procedendo spedita verso la chiusura. I contatti con il Paris Saint Germain, in questi giorni, sono proseguiti in maniera positiva e a breve le parti torneranno ad incontrarsi al fine di definire il passaggio del centrocampista nella capitale. L’olandese, reduce dalla pessima stagione vissuta sotto la Tour Eiffel (appena 3 gol ed altrettanti assist in 38 apparizioni complessive), dal canto suo ha già espresso il proprio gradimento all’operazione.

Ora restano da limare soltanto gli ultimi dettagli del colpo. La Roma si è fatta avanti proponendo un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato tra i 10 e i 15 milioni. Un’offerta gradita al PSG che, salvo sorprese, contribuirà in maniera sostanziosa al pagamento dello stipendio percepito dall’ex Liverpool (9 milioni netti). La chiusura, come detto, è imminente.

La fumata bianca, stando a quanto riportato nella giornata odierna da ‘Goal.com’, può arrivare entro questo fine settimana. Un colpo importante per la Roma, che consentirà al tecnico portoghese di avere a disposizione un elemento di qualità con grande esperienza in ambito europeo. L’arrivo di Wijnaldum (che verrà impiegato al fianco di Nemanja Matic nella nuova linea mediana giallorossa), esclude quindi quello di Davide Frattesi.

Il classe 1999, fino a qualche giorno fa, era l’obiettivo principale del direttore generale Tiago Pinto tuttavia i vari summit andati in scena con il Sassuolo non si sono rivelati sufficienti per individuare l’intesa necessaria. A poco, poi, è servito inserire nell’operazione il cartellino di Cristian Volpato. Da qui la necessità di abbandonare la pista e fare all-in su Wijnaldum. Con ottimi risultati, visti gli sviluppi. Mourinho sorride: sta per nascere una Roma grandi firme.