Calciomercato Salernitana, annuncio esplosivo: triplo colpo da urlo

La Salernitana si prepara a mettere a segno un triplo colpo teso a potenziare l’attacco: l’annuncio arriva dal presidente Iervolino.

La Salernitana in ansia per le condizioni di Matteo Lovato. Il difensore, nel corso dell’amichevole disputata contro il Wieczysta Cracovia, ha infatti riportato un forte trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra che lo costringerà a restare ai box per diverso tempo. Ulteriori esami strumentali avranno luogo nei prossimi giorni ma il club, intanto, si è già attivato al fine di regalare al tecnico Davide Nicola un suo possibile sostituto.

Il preferito è Caleb Okoli, rientrato all’Atalanta dopo l’ottima stagione vissuta in prestito con la maglia della Cremonese conclusa con la promozione in Serie A. I contatti tra le società sono stati avviati tuttavia le percentuali di arrivare alle strette di mano, a quanto pare, sono minime. A confermarlo è stato il presidente degli granata Danilo Iervolino, nel corso di una lunga intervista rilasciata a ‘Radio Bussola’.

“Ci piacerebbe tanto averlo con noi, ma credo che l’Atalanta voglia trattenerlo”. La dirigenza, al tempo stesso, ha intenzione di potenziare l’attacco rimasto sguarnito dopo gli addii di Milan Djuric, Simone Verdi e Federico Bonazzoli. Quest’ultimo potrebbe tornare (si attende una risposta da parte della Sampdoria) e fare coppia con Krzysztof Piatek sul quale l’Hertha Berlino non intende più puntare.

Salernitana, nel mirino Bonazzoli e Piatek: occhi anche su Djuricic

Per quanto riguarda il primo, Iervolino ritiene di aver fatto tutto il necessario per concludere in maniera positiva l’operazione. “Ho sentito Bonazzoli, gli ho telefonato personalmente e gli ho trasmesso la mia stima e mi piace tantissimo. Lo vorrei fortemente a Salerno: per me è formidabile, è perfetto per la nostra piazza”. Su Piatek, invece, tutto dipenderà dai tedeschi. “Il calciatore verrebbe volentieri a Salerno, non è un problema di ingaggio ma di atteggiamento da parte della società che detiene il cartellino”.

Ulteriori aggiornamenti sull’argomento sono destinati ad arrivare presto. “L’Hertha Berlino sta facendo ragionamenti di vario genere per rientrare dell’investimento fatto anni addietro. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Il mio pensiero è quello di formare una coppia Piatek-Bonazzoli, in attacco vogliamo due campioni. Su questo non c’è dubbio”. Possibile, infine, pure l’acquisto di Filip Djuricic (svincolatosi dal Sassuolo). “Sono in corso valutazioni. Parliamo direttamente con lui, siamo agli sgoccioli”.