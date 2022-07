Inter, Marotta sbalordisce i tifosi dopo Bremer: trattativa a sorpresa

L’AD dell’Inter Beppe Marotta recupera terreno con i tifosi dopo aver perso Bremer grazie a un’indiscrezione dei tabloid inglesi.

A meno di tre settimane dall’inizio la Serie A scalda i motori e così fanno le attesissime big. Il calciomercato è entrato nel vivo, le squadre affondano i colpi e i tifosi cominciano a crearsi aspettative sulla stagione che verrà. In questo senso le previsioni della tifoseria dell’Inter vive di umori decisamente variabili e che molto dipenderanno alla fine dall’estro nelle trattative dell’AD Beppe Marotta.

Il responsabile del mercato nerazzurro secondo molti esperti e tifosi ha tirato troppo la corda nella trattativa per Gleison Bremer. Il brasiliano, miglior difensore della Serie A 2021/2022, sembrava essere ormai a un passo dall’Inter prima del beffardo inserimento della Juventus, che se lo è aggiudicato in un blitz avvenuto subito dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco.

Situazioni che capitano nel mercato, ma che hanno scoraggiato una tifoseria che però può festeggiare arrivi molto importanti in attesa dei prossimi colpi. La Beneamata si è infatti coperta per il post Handanovic con Onana a parametro zero dall’Ajax, ha investito su due giovani talenti come Asllani e Bellanova, ha abbracciato l’esperto Mkhitaryan rigeneratosi alla Roma. E soprattutto ha riportato a casa Romelu Lukaku.

Il belga, decisivo nello Scudetto vinto due anni fa, è arrivato in prestito dal Chelsea. Con i Blues, che lo avevano prelevato proprio dall’Inter la scorsa estate, il rapporto non è del resto mai decollato. E a quanto pare mai decollerà, dato che ci sono tutte le basi perché la sua permanenza a Milano duri almeno altri due anni.

Lukaku, il prestito all’Inter diventerà biennale?

Come riporta il Times, infatti, la nuova proprietà del Chelsea non ha mai avuto dubbi sul futuro di Lukaku. Il belga aveva rilasciato dichiarazioni di fuoco lo scorso dicembre contro quello che era il club che tanto aveva investito su di lui, parole che non sono state dimenticate e che hanno favorito la sua cessione.

All’Inter Big Rom è arrivato in prestito, ma secondo quanto riportato dal tabloid inglese oltre a quello per la stagione che sta per cominciare esisterebbe tra i due club un principio di massima per estendere l’accordo anche nella stagione 2023/2024.

Grazie alla volontà del giocatore, che ha sempre chiesto di tornare in nerazzurro, Marotta si sarebbe insomma aggiudicato Lukaku per le prossime due stagioni. Un colpo che senza dubbio farà dimenticare in parte il mancato arrivo di Bremer.