Visite mediche e firma: Napoli, il colpo di De Laurentiis arriva lunedì

Si muove nuovamente il mercato in entrata del Napoli, che dalla prossima settimana potrà contare su un nuovo importante rinforzo.

Difficile a oggi immaginare cosa attendersi dalla stagione 2022/2023 del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis la scorsa stagione ha sognato lo Scudetto, ma solo fugacemente, e durante questa sessione di calciomercato appare al momento ancora incompleto. Nonostante gli azzurri abbiano effettuato appena 3 cessioni – Kalidou Koulibaly, Franco Ferrari e per ultimo Michael Folorunsho) in realtà altre stelle se ne sono andate a parametro zero.

Al termine del loro contratto sono infatti partiti Ghoulam, Ospina, Insigne e molto probabilmente anche Mertens. Addii importanti, che costringeranno il DS Giuntoli a muoversi sul mercato per cercare rimpiazzi adeguati.

Il primo colpo in questo senso è stato già finalizzato: a raccogliere la pesante eredità di Koulibaly in difesa sarà Kim Min-jae, 25enne difensore sudcoreano il cui arrivo è ormai questione di giorni.

Napoli, Kim Min-jae arriva lunedì

Kim, prelevato dal Fenerbahce per circa 20 milioni di euro, è la prima risposta della società alla tifoseria scontenta e che nei giorni scorsi ha contestato duramente l’operato di De Laurentiis. Alcuni addetti ai lavori avevano ipotizzato che concluso l’affare l’ufficialità potesse arrivare già nella giornata di oggi. Ma secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb il tutto slitterà a lunedì.

Sarà allora che il coreano arriverà in Italia, pronto per sostenere le visite mediche e successivamente unirsi alla rosa di Spalletti al lavoro nel ritiro di Castel di Sangro. Il suo arrivo rappresenta il primo tassello di quello che, al netto delle stelle ammainate, potremmo definire il Napoli del futuro.

Una squadra ancora tutta da scoprire e che potrebbe essere soggetta a ulteriori stravolgimenti. Bisogna infatti tenere conto dell’altissimo interesse di molti club per Victor Osimhen ma anche per altri giocatori di spessore come Zielinski. Non resta che aspettare e vedere quali saranno le prossime mosse di Giuntoli.