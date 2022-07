Calciomercato Torino, non solo Denayer: pronto il doppio colpo

Il Torino prova a stringere per Denayer come post Bremer e prepara un altro doppio colpo per rinforzare la rosa a disposizione di Juric.

Dopo diverse stagioni vissute tra non poche difficoltà, il Torino sembra aver finalmente intrapreso un serio progetto tattico sotto la guida di Ivan Juric. Il tecnico croato, dopo aver fatto faville a Verona, si è confermato in granata dando un’anima a una rosa che ancora presenta diverse lacune. Una situazione peraltro resa più difficile dalla cessione del totem difensivo Bremer alla Juventus.

Urgono rinforzi al più presto. Prima di tutto sarà fondamentale sostituire il centrale brasiliano, miglior difensore dell’ultima Serie A, operazione ovviamente tutt’altro che semplice. E se nei giorni scorsi sembrava che il club granata avesse intenzione di puntare su Omar Colley della Sampdoria, ultimamente ha preso sempre più quota il nome del belga Jason Denayer.

Il Torino attende il si del difensore, che però tarda ad arrivare. 27 anni, appena svincolatosi dal Lione, Denayer ha sempre giocato le coppe europee in carriera e vorrebbe continuare a farlo anche nella prossima stagione. Il matrimonio non è comunque impossibile, e chiuso questo accordo i granata andrebbero subito su altri obiettivi.

Torino, Denayer e non solo: ecco i colpi in arrivo

Un altro giocatore nel mirino di Vagnati e Juric è Armand Laurienté, 23enne esterno offensivo che può operare con profitto su entrambe le fasce. Gioca nel Lorient, ha ottima tecnica individuale e potrebbe anche tentare di adattarsi alle spalle della punta, nel ruolo insomma in cui il Torino aveva puntato su Joao Pedro prima di essere beffato dal Fenerbahce.

A proposito di belgi come Denayer: i granata puntano anche al ritorno di Denis Praet, che si è rilanciato con la maglia del Toro la scorsa stagione nonostante alcuni infortuni quando è arrivato in prestito dal Leicester.

In seconda battuta invece Giulio Maggiore, che piace a club e allenatore ma non viene comunque considerato una prima scelta per la mediana. Al momento il suo trasferimento dallo Spezia resta in stand-by.