Mercato Lazio, doppia cessione in arrivo: ansia per Sarri

Il mercato della Lazio sarà finanziato dalla possibile doppia cessione di Acerbi e Luis Alberto. Il centrale difensivo, dopo l’arrivo di Romagnoli, potrebbe lasciare la Capitale per una cifra tra i 5-6 milioni di euro

Il piano cessioni per continuare a finanziare il mercato in entrata della Lazio. Come riportato nelle ultime ore, il club biancoceleste sarebbe pronto ad aprire le porte al doppio addio di Acerbi e Luis Alberto. Il centrale difensivo piace particolarmente alla Fiorentina, pronta a puntare sull’ex Chievo e Milan in caso di addio a Milenkovic.

Acerbi potrebbe rientrare anche in un discorso di scambio con la Juventus. Rugani potrebbe riabbracciare Sarri dopo le esperienze in bianconero e all’Empoli, mentre Acerbi potrebbe dire sì alla corte di Allegri e della Juventus. Ipotesi complicata, ma non impossibile.

Non è escluso che la Lazio voglia monetizzare 5-6 milioni dalla cessione del suo difensore, ma sarà complicato che qualcuno possa accettare le pretese capitoline. Il futuro di Acerbi, quindi, potrebbe decidersi già nelle prossime settimane.

Mercato Lazio, la cessione di Luis Alberto e l’ansia di Sarri

La cessione di Luis Alberto, corteggiato in maniera serrata dal Siviglia, potrebbe spingere Sarri a puntare l’indice su un nuovo centrocampista, abile sia in fase di costruzione del gioco, sia in fase di inserimento e in qualità di uomo assist. Non trovano conferme le indiscrezioni su Torreira della Lazio.

L’addio di Luis Alberto, valutato circa 18 milioni, potrebbe far scattare l’ansia e la paura a Sarri, il quale potrebbe ritrovarsi senza il proprio numero 10 e senza la possibili di poterlo sostituire in maniera adeguata. Ilic e Vecino sarebbero ormai a un passo, ma servirà un profilo superiore per sopperire all’addio del numero 10 spagnolo.