Inter, salti di gioia per i tifosi: ora la cessione più discussa è bloccata

I tifosi dell’Inter sono molto preoccupati per la possibile cessione del difensore, ma il movimento del PSG porterebbe alla conferma della sua permanenza.

Non esistono specchietti per le allodole per i tifosi dell’Inter. Nessun acquisto può offuscare la preoccupazione per la possibile cessione di Milan Skriniar. Il giocatore non è soltanto un punto di riferimento per i sostenitori nerazzurri, ma anche un elemento portante per mister Inzaghi e i compagni di squadra. Per tale ragione, al solo pensiero della sua possibile partenza, la piazza interista ha alzato la voce per cercare di inibire la dirigenza.

Tuttavia, l’Inter è consapevole del valore di Skriniar e non l’avrebbe mai svenduto. Pur essendo aperto alla cessione dello slovacco, anche per questioni di equilibrio finanziario, il club ha stabilito che l’offerta minima dovrebbe comunque essere di 70 milioni di euro. Non di meno.