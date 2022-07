Calciomercato Milan, l’allenatore vuota il sacco: annuncio a sorpresa

Milan, la rivelazione dell’allenatore dopo la partita lascia i tifosi senza parole: il tecnico vuota il sacco ed esce allo scoperto.

Il Milan di Stefano Pioli è alla ricerca di giovani calciatori che possano risultare congeniali al progetto del club rossonero. La formazione lombarda, al momento, ha dovuto fare i conti con un mercato senza fuochi d’artificio.

Il passaggio di proprietà non ha portato, almeno per ora, grossi benefici sul mercato in entrata. Il Milan ha sì acquistato, ma non è ancora arrivato un vero e proprio colpo da novanta, un acquisto che, forse, i rossoneri non possono permettersi di portare a casa.

Calciomercato Milan, annuncio su De Ketelaere

L’obiettivo numero uno di Paolo Maldini e Frederic Massara resta Charles De Ketelaere. Il calciatore del Club Brugge è nel mirino della dirigenza lombarda da diverse settimane, ma al momento manca ancora l’affondo decisivo per portarlo a Milano. Il club belga prova ad alzare il muro, ma la volontà del calciatore è chiara: trasferimento al Milan e prima intesa con Maldini e Massara già raggiunta.

Al termine di Club Brugge-Genk, prima giornata di campionato belga, l’allenatore dei padroni di casa, Carl Hoefkens, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di Charles De Ketelaere, escluso dalla lista dei calciatori convocati. Di seguito un breve stralcio del suo intervento riportato da ‘HLN.be’: “Io per Charles farò qualsiasi cosa, ma è tutto un po’ eccessivo per lui”.