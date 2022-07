Messi, colpo di scena e ribaltone: può accadere l’anno prossimo

Quando tutto sembrava deciso nei piani di Leo Messi, giunge la grande novità che potrebbe cambiare il suo finale di carriera.

Qualcosa sta per succedere, è inevitabile pensarlo. Joan Laporta, presidente del Barcellona, in occasione di un’intervista rilasciata a ‘ESPN’ è tornato a parlare di Leo Messi, oggi al PSG, e si è lasciato andare a una piccola confessione: “Credo, spero e mi auguro che il capitolo Messi al Barça non sia ancora finito”.

Parole che non restano sospese nel nulla, trattandosi del Barcellona. Sono dichiarazioni che pesano e fanno presagire che qualcosa potrebbe già essere in movimento, mentre ‘La Pulga’ si prepara a una nuova stagione parigina, quella che sarà caratterizzata anche per l’appuntamento invernale coi Mondiali di Qatar del 2022.

Da contratto quella entrante sarebbe la sua ultima stagione in Francia e cosa accadrà poi? Ecco riapparire il Barcellona, per le parole di Laporta ma anche per il desiderio di Xavi.

Barcellona, Xavi ha chiesto il ritorno di Messi: la grande indiscrezione

Secondo quanto racconta ‘SPORT’, il tecnico del Barcellona avrebbe chiesto al presidente Laporta di studiare la contrattazione di Leo Messi per la fine di questa stagione, di modo tale da averlo a disposizione per l’annata 2023-24. Xavi ha un ottimo rapporto con l’argentino e crede che il suo apporto possa essere importante sia per la squadra sia a livello economico, per tutto ciò che ancora può “muovere” la presenza di Messi.

Sarebbe d’altronde il giusto finale, considerato che ‘La Pulga’ ha formato parte del club catalano fin dall’età di 13 anni. L’idea è che possa esserci una conclusione diversa del rapporto con la società e anche che Messi possa ritirarsi indossando proprio l’uniforme del Barcellona. Il tecnico Xavi avrebbe dialogato di tutti questi aspetti con la dirigenza, sottolineando come sia calato il livello tecnico della squadra senza un riferimento così imponente e anche a livello economico il club ha subito delle perdite. Difficile attrarre la stessa quantità di sponsor e muovere le stesse pedine di marketing senza un nome come quello di Messi. Tutto potrebbe cambiare e bastirebbe un anno affinché ciò accada.